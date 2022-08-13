Hedef 5 aya kadar 100 milyon kitap: İstanbul’da Rami Kışlası’nı büyük bir kütüphaneye çevirmek için çalışıyoruz

1 milyon kitabın olduğu kütüphaneyi aynı anda 3 bin kişi kullanabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesindeki kütüphane açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurulduğu 2010 yılından bugüne hızla gelişen, büyüyen, ülke içinde ve dışında iftiharla bahsedilen başarılara imza atan üniversiteyi yakından takip ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin en nbüyük üniversite kütüphanesi olan İstanbul Medeniyet Üniversitesinin kütüphanesini açtı.

EN BÜYÜK ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANESİ

Ziraat Bankasının genel müdürüne, yönetim kuruluna ve eserin ortaya çıkmasında emeği geçen herkese milleti adına teşekkür ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Temelini de bizzat attığımız bu eserin açılışını yapmayı nasip ettiği için Rabb’ime hamdediyorum. Bünyesindeki 1 milyon cilt basılı kitabı ve aynı anda 3 bin kişiye hizmet verecek fiziki büyüklüğüyle ülkemizin en büyük üniversite kütüphanesini açıyoruz. Biliyorsunuz halihazırda ülkemizin en büyük kütüphanesi Ankara’daki Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde yer alan hedef 5 milyon ciltlik kitap kapasitesine sahip millet kütüphanesidir. Burasının da millet kütüphanesi gibi haftanın her günü 24 saat açık olacağını, kullanıcılara her türlü imkanın sağlanacağını, ikramların yapılacağını öğrenmekten memnuniyet duyduk.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tamiratı tamamlanarak yeniden ibadete açılan Ayazma Camii’nden ayrıldıktan sonra, Üsküdar nBelediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisleri Nevmekan Sahil’i ziyaret etti. Erdoğan burada öğrencilerle sohbet etti.



RAMİ KIŞLASINA KURULACAK

Rami Kışlası’nı çok daha büyük bir kütüphaneye dönüştürmek için çalıştıklarını ve yılsonuna kadar bitireceklerini anlatan Erdoğan, “Büyükşehir il ve ilçe belediyelerimizin hizmete sunduğu millet kütüphaneleri de kendi muhitlerinde önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı tüm okullarda kütüphaneler kurulmasını sağladık. Böylece kısa sürede 57 binin üzerinde okulumuzu kütüphaneye kavuşturduk. Okullarımızdaki kütüphanelerde bulunan kitap sayısını da kısa sürede 3 kat artırarak 70 milyona çıkardık. İnşallah yılsonuna kadar bunu 100 milyona tamamlayacağız.” diye konuştu.

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OKUMADIĞIN GÜN KARANLIKTASIN

Edebiyat dünyasının öncülerinden merhum Nuri Pakdil’in, “Okumadığın gün karanlıktasın.” ifadesini hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti: “Çocukları, gençleri ve yetişkinleri kitapla buluşturacak, kitabı ve okumayı sevdirecek projeler üretmeyi istikbalimiz adına hayati önemde görüyoruz. Bunun için de okullarımızdan başlayarak hayatımızın her alanının merkezine kitabı okumayı, dolayısıyla kütüphaneyi yerleştirmek istiyoruz. Açılışını yaptığımız bu güzel eserin de bizi hedefimize bir adım daha yaklaştırdığına inanıyorum. Esasen Avrupa’nın cehalet karanlığına boğulduğu bir dönemde ecdadımız kurduğu medrese ve kütüphanelerle tüm dünyayı aydınlatıyordu. Dünyanın diğer yerlerinde üniversitenin adı dahi geçmezken 830 yılında kurulan Beyt’ül Hikmet’te astronomiden tıbba birçok bilim dalı sistematik olarak yerini almıştır.” Prof. Dr. Fuat Sezgin’e Allah’tan rahmet dileyen Erdoğan, Sezgin’in gayretleriyle oluşturulan İslam, Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’nin çok zengin örnekleri yeni nesillerin dikkatine sunduğunu aktardı.

Kıraat enstitüsü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası açılışında kurdele kesimi öncesinde üniversitede bir de kıraat enstitüsünün açılacağı müjdesini vererek, “Evet, kıraata aşkı olanın aşık ve maşuk noktasında buluşması için hayra vesilesidir.” ifadesini kullandı. Kurdeleyi keserken, “Hazır mıyız? Bugünün anısına makaslar kimin elindeyse onda kalacak inşallah” diyen Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle açılışı gerçekleştirdi.

KUR’AN-I KERİM HAYATIN MERKEZİ

Tilavetül Kur’an, Mülakatu’r Rahman, Musahabetü’l İhvan’ın verdiği lezzetin dünyada hiçbir şeyde bulunamayacağını söyleyen Erdoğan, Kur’an-ı Kerim’in zaten hayatın merkezi olduğuna vurgu yaptı. Erdoğan, bu mübarek kitabı diliyle okurken kalbiyle de hissedenin halinin Cenabıhak ile mülakat olarak tarif edildiğini dile getirdi.