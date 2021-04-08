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ANKARA

Hedefler tam isabet: Ankara'da tank topu atışları yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde icra edilen tank topu atışlarında, tankçıların hedefleri tam isabetle vurduğu bildirildi.

Haber Merkezi DHA
Hedefler tam isabet: Ankarada tank topu atışları yapıldı
Tank topu atışları böyle görüntülendi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde bulunan Kara Kuvvetleri Tatbikat Merkez Komutanlığı’nda, 1'inci ve 12'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığınca tank topu atışları icra edildi.

Kahraman tankçılarımız hedefleri tam isabetle vurdu."

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