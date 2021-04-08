Hedefler tam isabet: Ankara'da tank topu atışları yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde bulunan Kara Kuvvetleri Tatbikat Merkez Komutanlığı’nda, 1'inci ve 12'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığınca tank topu atışları icra edildi.
Kahraman tankçılarımız hedefleri tam isabetle vurdu."
Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde bulunan Kara Kuvvetleri Tatbikat Merkez Komutanlığında, 1’inci ve 12’nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığınca tank topu atışları icra edildi. Kahraman Tankçılarımız hedefleri tam isabetle vurdu.#MSB #TSK pic.twitter.com/vLVl9mvPQv
Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde bulunan Kara Kuvvetleri Tatbikat Merkez Komutanlığında, 1’inci ve 12’nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığınca tank topu atışları icra edildi. Kahraman Tankçılarımız hedefleri tam isabetle vurdu.#MSB #TSK pic.twitter.com/vLVl9mvPQv— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 8, 2021