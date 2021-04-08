Hedefler tam isabet: Ankara'da tank topu atışları yapıldı

Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır: TOGG, pek çok rakibini geride bırakma iddiası taşıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) doğuştan elektrikli araç teknolojilerine yönelerek pek çok rakibini geride bırakma iddiası taşıdığını açıkladı. Kacır, "Yerli otomobil dünyaya ihraç edebildiğimiz ve yepyeni başarı hikayeleri yazdığımız bir proje olacak" dedi.