Helal gıda için fakülte

Üniversitede, gıda ve ihtiyaç maddelerinin helal, haram ve şüpheli ayrımında doğru, anlaşılır ve bilimsel ölçülere uygun ilmi çalışmalar yapılacak. GİMDES Başkanı Dr. Hüseyin Kamil Büyüközer projenin detaylarını anlattı.

11 ALANDA EĞİTİM

Üniversiteyi geleneksel mimari ile modern mimarinin sentezi olarak tasarladıklarının söyleyen Büyüközer, “Üniversite İstanbul’un Avrupa yakasında planlanıyor. 2 adet iç avluya açılan fakülte şu anlık Gıda Bilimi Teknolojisi, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Veterinerlik, Sağlık Bilimleri gibi 11 farklı bölümde hizmet verecek. Hem lisans hem de yüksek lisans eğitimlerinin verildiği yüksek öğrenim kurumu hedefliyoruz” şeklinde konuştu.