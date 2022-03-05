Gündem Helikopter destekli kaçak göçmen operasyonu 10 kişi gözaltında
İSTANBUL

Helikopter destekli kaçak göçmen operasyonu: 10 kişi gözaltında

İstanbul’da havadan helikopter destekli gerçekleştirilen operasyonda ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen kaçak göçmenler gözaltına alındı. Gözaltına alınan göçmenler polis merkezine götürüldü.

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Haber Merkezi İHA
Helikopter destekli kaçak göçmen operasyonu: 10 kişi gözaltında
Operasyonda apartmanda yaşayan 10 kaçak göçmen gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Yedikule Mahallesi İmam Hüseyin Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir adrese operasyon gerçekleştirdi.

Çevik Kuvvet, Özel Harekat Polisi ve çok sayıda polis ekibinin katıldığı operasyonda apartmanda yaşayan 10 kaçak göçmen gözaltına alındı.

Helikopter havadan destek verdi

Havadan helikopterin de destek verdiği operasyona ülkeye kaçak yollarla girdiği düşünülen kaçak göçmenler, adresten alındı.

Polis nezaretinde otobüse bindirilen kaçak göçmenler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kaçak göçmenlerin polis merkezindeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilecekleri öğrenildi.

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