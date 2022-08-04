Helikopterin yüksek gerilim hattına takıldığı ihbarı ekipleri alarma geçirdi

“Helikopterin düşmediğine sevindim ama yanlış ihbarda bulunduğum için üzgünüm”<br>Yaşadığı o anları anlatan Levent Küçükali (64) \"Eşimle birlikte çay toplarken, bir helikopter geldi. Teller arasında bir türlü çıkamadı. Daha sonra yere doğru düşer gibi oldu. Bende bir vatandaş olarak, 112 çağrı merkezine haber verdim. Daha sonra Jandarma, AKUT, Orman İşletmesi, itfaiye geldi ne kadar müdahale edebilecek ekip varsa geldi. Yapılan araştırmada helikopterin düşmediğini belli oldu. Biz ihbarı hanımla birlikte iyi niyetli yaptık kötü bir niyetimiz yoktu. Helikopterin içinde insanlar vardı. Onların başına bir şey gelebilirdi diye düşündüm. Onun için bir an bile düşünmeden aradım. Daha donra helikopterin düşmediğine sevindim ama asılsız ihbarda bulunduğum için üzüldüm. Bunun için Türk milletine ve Hopa halkından özür diliyorum. Haftaya belediyeye ve jandarmaya gideceğim eğer kabul ederseler yakıt masraflarını emekli maaşımla ödeyeceğim. Yaptığı asılsız ihbar için zamanlarından oldular, bunun için geceleri gözüme uyku girmiyor. İnşallah kabul ederler” dedi.