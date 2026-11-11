Hem Cumhuriyet’e hem tarihimize sahip çıktık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Gazi’nin mirasını istismar edenler, Gazi’nin fikirlerini kendi siyasi ajandaları doğrultusunda eğip bükerek bu millete en büyük kötülüğü yaptılar” ifadelerini kullandı. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nda “Atatürk’ü Anma Töreni”nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi:

ANLAMSIZ YASAKLARI KALDIRDIK

“Gazi’nin mirasını istismar edenler, on yıllar boyunca bu millete tepeden baktılar. Gazi’nin fikirlerini kendi siyasi ajandaları doğrultusunda eğip bükerek bu millete en büyük kötülüğü yaptılar. Zihinlerinde oluşturdukları Mustafa Kemal imgesi üzerinden cumhurla cumhuriyetin arasını açtılar. Biz ise hem cumhuriyetin kazanımlarına hem de binlerce yıllık tarihimize sahip çıkarak, her sayfası şanla şerefle dolu mazimizi bir bütün hâlinde kucaklayarak reddimiras edenlerin açtığı bu yarayı kapatmaya çalıştık. Gazi Mustafa Kemal’in “kimsesizlerin kimsesi” olarak nitelendirdiği cumhuriyeti yeniden cumhurla buluşturduk. Vesayete son verdik. Anlamsız yasakları kaldırdık. Demokrasiyle birlikte hak ve özgürlüklere geniş bir alan açtık. Aziz milletimizin de desteğiyle millî iradenin önündeki engelleri tek tek bertaraf ettik.”

TÜRKİYE’Yİ HAK ETTİĞİ SEVİYELERE GETİRDİK

“Savunmada, üretimde, dış politikada, sağlıkta, adalette, eğitimde, ulaşımda ve daha pek çok alanda hayata geçirdiğimiz eser, hizmet ve projelerle Türkiye’yi hak ettiği seviyelere getirdik. Gazi’nin de tasavvur ettiği müessir, muteber, küresel barış ve istikrara aktif katkı sunan saygın bir Türkiye’yi milletimize teneffüs ettirdik. Şunun bilinmesinde fayda görüyorum: 103 sene önce onca yokluk ve sıkıntı içinde imanımızla, inancımızla, tüm varlığımızla kirli oyunları nasıl bozduysak, bize kefen biçen müstevlileri nasıl bozguna uğrattıysak, bugün de aynı azim ve kararlılıkla istikbalimizi inşa ediyoruz.”

Reklam Reklam

SINIR ÖTESİNDE DE İSTİKRARI GÜÇLENDİRİYORUZ

“Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağımız Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Allah’a hamdolsun, her alanda büyük bir atılım seferberliği içindeyiz. Türkiye’nin yaklaşık yarım asırdır ayağına pranga olan terör meselesini tamamen çözüme kavuşturma yolunda önemli mesafe aldık. Sadece hudutlarımız dâhilinde değil, sınırlarımızın ötesinde de huzuru, güvenliği ve istikrarı güçlendiriyoruz. Dâhilî ve haricî saldırılar karşısında sığındığımız en muhkem kalemiz olan iç cephemizi yeni hamlelerle daha da tahkim ediyoruz.”

SİVİL ANAYASAYI MİLLETİMİZE KAZANDIRACAĞIZ

“Türk demokrasisinin rüştünü ispat vesilesi hâline dönüşen sivil anayasayı da inşallah milletimize kazandırarak ülkemize en büyük hizmetlerimizden birini yapmayı istiyoruz. Etrafımızı saran istikrarsızlık ve çatışma kuşağına rağmen devleti ve milletiyle tam bir dayanışma içinde müşterek geleceğimize yürüyoruz. Şehit ve gazilerimizin bizlere emaneti olan bu ülkeyi, tüm imkânlarımızı devreye alarak yeni zaferlerle, yeni başarılarla inşallah çok daha güçlü noktalara getirinceye kadar duraksamayacağız.”

Reklam Reklam

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Lula’dan Antalya’da kritik görüşme: Gündem 100 yıllık ilişkiler

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan’ın Enerji Bakanı Al Saud ile kritik görüşme

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan COP31 Liderler Zirvesi için Antalya'da: BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazi'nin mirasını istismar edenler senelerce bu millete tepeden baktılar