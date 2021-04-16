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Gündem Hem iftarda hem sahurda yeniyor Sadece Ramazan ayında yapılan bu lezzete talep yağıyor
GAZİANTEP

Hem iftarda hem sahurda yeniyor: Sadece Ramazan ayında yapılan bu lezzete talep yağıyor

Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Ramazan kahkesi tezgahtaki yerini alırken, ustalar yoğun talebe yetişmekte zorlanıyor.

Haber Merkezi İHA
Hem iftarda hem sahurda yeniyor: Sadece Ramazan ayında yapılan bu lezzete talep yağıyor
Ramazan kahkesi tezgahtaki yerini aldı.

Gaziantep’te genellikle sadece Ramazan ayında yapılan, iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Ramazan kahkesi, 11 ayın sultanının gelmesiyle birlikte tezgahtaki yerini aldı.

ESKİ BİR GELENEK

Kentte aynı zamanda "Halep kahkesi" olarak da bilinen ve Ramazan ayında çok satılan bir tür simit çeşidi olan "Ramazan kahkesi" Gaziantep’te yüzyıllardır süregelen bir lezzet olarak biliniyor. Kahke, vatandaşların ramazan ayı ile beraber iftar ve sahurda en çok tükettiği simit olurken ustalarda talebe yetişmek için yoğun mesai harcıyor.

TALEPLERE YETİŞMEYE ÇALIŞIYORUZ

Winmar unlu mamülleri sorumlusu Feyzi Güzel, “Ramazan geldiği zaman özellikle Halep Kahkesi çok gidiyor. Vatandaşlar ramazan kahkesini çok seviyor. Ramazan ayı dolayısıyla Halep kahkesine yoğun bir ilgi var. Halep Kahkesi Gaziantep’te olmazsa olmazıdır. Hem iftarda hem de sahurda vazgeçilmez bir nimettir. Günlük 14 saat çalışıyoruz. 40-50 tezgah yapıyoruz ama yine de yetiştiremiyoruz. Yoğun sipariş ve talep var” dedi.

NASIL YAPILIYOR?

Ramazan kahkesinin nasıl yapıldığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Güzel, “Halep kahkesi sadece Ramazana özgüdür. Onun dışında yapılmıyoruz. Ramazan ayı geldi mi herkes Halep kahkesine yönelir. İçinde un, şeker, Mardin’in meşhur mahlebi ve yağ var. Bunlar birleştiği zaman çok güzel bir lezzet ortaya çıkıyor” diye konuştu.

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