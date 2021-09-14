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İSTANBUL

Hem spor hem sağlık için pedal çevirdiler

Yazın son günlerine girilirken, sosyal aktiviteler de hız kesmeden devam ediyor. Pendik Belediyesi, her sene gerçekleştirdiği ve geleneksel hale getirdiği Penbist Festavili’nin dördüncüsünü haftasonu yoğun bir katılım ile yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Hem spor hem sağlık için pedal çevirdiler
Amatörlerin yanısıra profesyonel sporcuların da katıldığı turnuva boyunca olası kazalara karşı sağlık personeli hazır beklerken tüm katılımcılara su ve kumanya ikram edildi.

Yazın son günlerine girilirken, sosyal aktiviteler de hız kesmeden devam ediyor. Pendik Belediyesi, her sene gerçekleştirdiği ve geleneksel hale getirdiği Penbist Festavili’nin dördüncüsünü haftasonu yoğun bir katılım ile yaptı. 7’den 70’e hemen hemen her yaştan spor tutkununun bir araya geldiği etkinlik kıyasıya mücadelelere sahne oldu. 11 farklı kategoride gerçekleşen yarışlarda en çok ilgiyi gören tekerlekli sandalye sporcularının mücadelesiyle başlayan yarış 30 yaş üstü veteranlarla sona erdi.

HER TÜRLÜ ÖNLEM ALINDI

  • Amatörlerin yanısıra profesyonel sporcuların da katıldığı turnuva boyunca olası kazalara karşı sağlık personeli hazır beklerken tüm katılımcılara su ve kumanya ikram edildi. Tüm kategorilerde ilk dörde girenlere Pendik Belediyesi tarafından bisiklet hediye edildi. Diğer dereceye girenlere çanta ve suluk verilirken PenbisFest 2021’e katılan tüm yarışmacılara ise t-shirt, şapka ve hatıra madalyası hediye edildi. 6 saat süren festival toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.
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