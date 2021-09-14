​Hem spor hem sağlık için pedal çevirdiler

Yazın son günlerine girilirken, sosyal aktiviteler de hız kesmeden devam ediyor. Pendik Belediyesi, her sene gerçekleştirdiği ve geleneksel hale getirdiği Penbist Festavili’nin dördüncüsünü haftasonu yoğun bir katılım ile yaptı. 7’den 70’e hemen hemen her yaştan spor tutkununun bir araya geldiği etkinlik kıyasıya mücadelelere sahne oldu. 11 farklı kategoride gerçekleşen yarışlarda en çok ilgiyi gören tekerlekli sandalye sporcularının mücadelesiyle başlayan yarış 30 yaş üstü veteranlarla sona erdi.

HER TÜRLÜ ÖNLEM ALINDI