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Gündem Hem suçlu hem güçlü Kızına sağlık raporu vermedi diye doktorlara tekme tokat saldırdı
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Hem suçlu hem güçlü: Kızına sağlık raporu vermedi diye doktorlara tekme tokat saldırdı

Pandemi döneminde en ağır yükü sırtlanan doktorlara saldırıların ardı arkası kesilmiyor. 'Pes' dedirten son olay Eskişehir'de yaşandı. Aile Sağlığı Merkezi’ne avukatlık stajı yapmak isteyen kızına sağlık rapor almak için giden öğretim görevlisi D.K, raporu hastanenin vermesi gerektiğini söyleyen Dr. Ezgi Çalıkuşu’na (31) saldırdı. Araya giren Aytekin Aykın’a (50) da tekme attı. Merkezin güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası iki doktor da D.K. ve yanındaki eşi ile kızından şikayetçi oldu, 15 günlüğüne de koruma kararı aldırdı.

Haber Merkezi DHA
Doktorlara saldırı kameralara böyle yansıdı.
Doktorlara saldırı kameralara böyle yansıdı.

Kentteki bir üniversitede öğretim görevlisi olan D.K., eşi ve kızı ile birlikte Kırmızıtoprak Aile Sağlığı Merkezi’ne gitti. D.K., avukatlık stajı yapmak isteyen kızı B.K. için Dr. Ezgi Çalıkuşu’ndan sağlık raporu verilmesini istedi. Dr. Çalıkuşu ise raporun ayrıntılı ve özellikle psikiyatri uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek devlet hastanesinden alınması gerektiğini söyledi. Öfkelenen D.K. iddiaya göre hakaret ederek raporun verilmesinde ısrarcı oldu.

Babasına ilaç yazdıramadı diye doktorlara bıçak ve demir çubukla saldırdı
GÜNDEM
Babasına ilaç yazdıramadı diye doktorlara bıçak ve demir çubukla saldırdı

Hastalar araya girdi

Çıkan tartışma sırasında D.K., sesleri diğer odadan duyarak gelen merkezin diğer doktoru Aytekin Aykın ile tartıştı. D.K., bir süre tartıştığı doktorlara saldırdı. Merkezdeki görevlilerin ve bekleyen hastaların araya girmesine rağmen saldırısını sürdüren D.K., Dr. Aytekin Aykın’a da tekme attı. Eşi ve kızının sakinleştirmeye çalıştığı D.K. bir süre sonra merkezden ayrıldı.


Sağlık ocağında doktora saldırı kamerada
OYNAT 01:32
Sağlık ocağında doktora saldırı kamerada
İstanbul Esenyurt'ta bir sağlık ocağına gelen kişi, rapor yazmayan doktora saldırdı. Doktorun boğazını sıkan saldırgan, polis gelmeden olay yerinden kaçtı.

Saldırı anları kamerada

Doktorlar Ezgi Çalıkuşu ve Aytekin Aykın, beyaz kod uygulamasıyla polise ihbarda bulundu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatılırken, merkezin güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Merkezin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, D.K.’nin yaşanan tartışmanın ardından doktorlara saldırarak tekme attığı görüldü. Doktorlar Çalıkuşu ve Aykın, Odunpazarı Polis Merkezi’ne giderek D.K., eşi ve kızından şikayetçi oldu. Ayrıca tehdit ettiği gerekçesiyle D.K. ve ailesine karşı 15 gün koruma kararı aldırdı.

Randevusuz muayene olmak isteyen hasta doktora saldırdı
OYNAT 00:25
Randevusuz muayene olmak isteyen hasta doktora saldırdı
İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde randevusuz muayene olmak isteyen bir kişi doktorun burnunu kırdı. Doktor Altunpak'ın şikayeti üzerine polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Saldırı anı hastanenin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

"Üzerime yürüdü"


Doktor Ezgi Çalıkuşu istedikleri sağlık raporunun devlet hastanesinden alınması gerektiğini söylediğinde hakaret ve saldırıya maruz kaldıklarını belirtti. Tüm yaşananların güvenlik kameralarınca kaydedildiğini ifade eden Çalıkuşu, "Avukatlık stajı için sağlık raporu almaya geldiler. Ben kişiyi devlet hastanesine sevk edeceğimi söyledim. Daha sonra babası özellikle doçent doktor ve öğretim görevlisi olduğunu söyleyerek ısrarla raporu istedi. Daha ayrıntılı bir rapor olması gerekiyordu, devlet hastanesine sevk ettim. Raporu temin edemeyince, üzerimize yürüdü. Kişinin avukat adayı, babasının öğretim görevlisi olması bizi üzdü. Üzerime yürüdü, elini kaldırıp vurmak istedi" dedi.

  • Çalıkuşu şöyle devam etti: "Diğer hekim arkadaşımız Aytekin Bey engel oldu, darptan o şekilde ben kurtuldum, ama diğer arkadaşımız darp edildi. Tekme, küfürler ve ‘bekleyin 10 dakika sonra geleceğim, size gününüzü göstereceğim’ şeklinde tehdit edildik. İznimiz olmadığı halde kızı tarafından videomuz çekildi. Yaşanabilecek en kötü şeyleri eğitimli insanlarla yaşadık. Polise ihbarda bulunduk, darp raporu aldık ve şikayetçi olduk. Sağlık çalışanları olarak alkış beklemiyoruz ama saygı bekliyoruz.”
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