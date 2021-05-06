Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Hem üretim hem hizmet Yıldırım Belediyesi kendi ürettiği asfaltı kullanıyor
YEREL GÜNDEM

Hem üretim hem hizmet: Yıldırım Belediyesi kendi ürettiği asfaltı kullanıyor

Bursa’da kendine ait asfalt üretim tesisi bulunan tek belediye olan Yıldırım Belediyesi, son 2 yılda 190 bin ton asfalt üretimi gerçekleştirdi. ürettiği asfaltın 100 bin tonunu kullanan yıldırım belediyesi, 90 bin tonu ise başka belediyelere sattı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Amacımız vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek, daha yaşanabilir bir yıldırım inşa etmek" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hem üretim hem hizmet: Yıldırım Belediyesi kendi ürettiği asfaltı kullanıyor
Yıldırım Belediyesi kendi ürettiği asfaltı kullanıyor.

Bursa-Yıldırım Belediyesi, salgın nedeniyle uygulanan tam kapanma sürecini fırsata çevirdi. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, cadde ve sokaklardaki yoğunluğun azalmasıyla birlikte sıcak asfalt uygulamaları ve bozulan yolların onarım çalışmalarına hız verdi. Yıldırımlılara konforlu ulaşım sağlamak adına aralıksız çalışan ekipler; Mimar Sinan, Musababa, 152 Evler ve Vakıf mahallelerinde sıcak asfalt, yol bakım, kaldırım, parke ve bordür uygulamaları gerçekleştirdi.

  • Yıldırım Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 2021 yılının ilk dört ayında; 9 bin 300 tonu asfalt kaplama ve 4 bin 300 tonu yama olmak üzere 14 bin tona yakın asfalt uygulaması yaptı. Yılın ilk çeyreğinde 5 bin 300 metre de bordür uygulaması yapan ekipler, 8 bin 400 metrekare de parke döşedi.

"İki yılda yaklaşık 190 bin ton asfalt üretimi gerçekleştirildi


Yıldırım Belediyesi, çalışmalarda kullandığı asfaltı kendi tesislerinde üreterek önemli bir tasarruf sağlıyor. Bursa’da, kendine ait asfalt üretim tesisi bulunan tek belediye olan Yıldırım Belediyesi; son 2 yılda yaklaşık 190 bin ton asfalt üretimi gerçekleştirdi. Ürettiği 190 bin ton asfalttan, yaklaşık 100 bin tonunu kendi ihtiyaçları için kullanan Yıldırım Belediyesi, 90 bin tonunu ise diğer belediyelere sattı.

2021’in ilk dört ayında ise 32 bin ton asfalt üretimi gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi, bu miktarın 18 bin 500 tonunu kentteki diğer belediyelere sattı. Öte yandan Yıldırımlılara daha konforlu ulaşım imkânı sağlamak için BUSKİ ile protokol imzalayan Yıldırım Belediyesi; altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollara yama yerine asfalt kaplama uygulaması gerçekleştiriyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz

Başkan Yılmaz: "Kapanmayı fırsata çevirdik

Yıldırım’ı güzelleştiren çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Amacımız vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek, daha yaşanabilir bir Yıldırım inşa etmek. Bu hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ekiplerimiz Yıldırım’a nefes aldıracak, ulaşımı kolaylaştıracak yeni imar yollarıyla ilgili çalışmalarını sürdürürken, eskiyen bozulan yollarımızı da yenilemeye devam ediyoruz. İlçemizin yollarında kullandığımız asfaltı kendi tesislerimizde üreterek önemli ölçüde tasarruf sağlıyoruz. Bu tesiste ürettiğimiz asfaltın ihtiyaç fazlasını ise başka belediyelere satarak gelir elde ediyoruz. Salgın nedeniyle ilan edilen 17 günlük tam kapanma sürecinde de ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Cadde ve sokaklarda yoğunluğun azalmasını fırsata çevirip, asfaltlama ve bakım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ” ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Uydudan bile gözüküyor

Uydudan bile gözüküyor

​Marmara Denizi'ni deniz salyaları kapladı.
Hepsi farklı renkte

Hepsi farklı renkte

Sivas'taki bu gölleri görenler hayran kalıyor.
CHPden istifa eden avukat Mustafa Çiçek Kılıçdaroğluna milyonlarca liranın hesabını sordu: Sorumsuzca harcanan 650 milyon nerede?

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yanıtladı.

İl Sağlık Müdürü'nden vatandaşlara önemli uyarı.

​Merakla beklenen karar açıklandı

Bakan Çavuşoğlu: Bu yıl daha olumlu bir turizm ortamı olacak
Kıraat ilminin Hızır'ı

Kıraat ilminin Hızır'ı

Merhamet abidesi Mehmet Rüştü Aşıkkutlu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.