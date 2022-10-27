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ANKARA

Hep birlikte inşa edelim: İktidarıyla muhalefetiyle Türkiye Yüzyılı hepimizin

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yarın duyurulacak Türkiye Yüzyılı vizyonunun herkesi ‘kuşatıcı’ olacağını söyledi. AK Parti’nin 20 yılının bu vizyonu hazırlamakla geçtiğini belirten Şen, “Türkiye’nin Yüzyılı’ndan bahsediyoruz. Oy versin vermesin, kimseyi dışlamıyoruz” dedi.

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Fazlı Şahan Yeni Şafak
Hep birlikte inşa edelim: İktidarıyla muhalefetiyle Türkiye Yüzyılı hepimizin
Mustafa Şen

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yarın duyurulacak Türkiye Yüzyılı vizyonunun ‘kuşatıcı bir dil’ olacağını söyledi. Anadolu Yayıncılar Derneği’nin geleneksel Anadolu Sohbetleri’nde gazetecilerle bir araya gelen Şen, Türkiye Yüzyılı programının özünü anlattı.

HERKESLE BİRLİKTE YAPALIM

Şen şunları söyledi: “Kuşatıcı bir dil olacak. Büyük Türkiye yüzyılının içindeyiz biz aslında. AK Parti’nin 20 yılı büyük Türkiye yüzyılını hazırlamakla geçti. Ve bu Cumhuriyet’in ikinci yüzyılı. Türkiye Yüzyılı dememizin sebebi, kendisine oy versin vermesin herkesle birlikte yapmak istiyor. Biz hep beraber dünyayı kasıp kavuran Kovid-19 salgınında sağlık alt yapımızla vatandaşımızın perişan olmasına müsaade etmedik.”

BİZ KİMSEYİ DIŞLAMIYORUZ

“Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında şimdi Togg banttan iniyor, oy ver ya da verme o araba senin. Bu araba AK Parti’nin ya da AK Parti Genel Başkanının arabası değil. Koca koca şehir hastaneleri AK Parti’nin hastaneleri değil. AK Parti’nin yüzyılından değil, Türkiye’nin ‘Türkiye Yüzyılı’ndan bahsediyoruz. Böyle bir kuşatıcılık olacak. Bana oy vermeyebilirsin ama Türkiye’de yapılan büyük işleri de takdir etmek yakışır. Bunu yaparken de herhangi bir kimseyi dışlamıyoruz.”

Muhalefetin anket oyunu

Seçim anketleriyle ilgili de değerlendirmeler yapan Mustafa Şen muhalefetin “anket manipülasyonu”na dikkat çekerek şöyle konuştu: “AK Parti hiçbir zaman yüzde 34’ün altına düşmedi. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan yüzde 50’nin üzerinde çıkıyor. Bu manipülasyon çalışmalarının asıl amacının farklı olduğunu düşünüyorum. Şimdi bunlar böyle sürekli konuşacak. Seçim akşamı oldu ve AK Parti kazandı. Ama seçim akşamına onların anketlerine itibar eden seçmenin nezdinde Millet İttifakı kazanacaktı. Bir anda ‘Haydi bakalım oyumuza sahip çıkalım’ diye halkı sokağa dökmeye çalışacaklar, diye düşünüyorum.”

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