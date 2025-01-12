Hepsi tek tek tespit edildi: Kurallara uymayanlara ceza yağdı

Emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 2-9 Ocak tarihleri arasında 3 milyon 243 bin 49 araç denetlendi. Yapılan denetimler sonucu ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 76 hız ihlalinde bulunan 126 bin 229, periyodik muayenesi yaptırılmamış 28 bin 702, emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 353, sürücü belgesiz araç kullanan 15 bin 648 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 24 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 506 bin 311 araca-sürücüye işlem yapıldı.