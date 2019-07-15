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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Hepsi vatan haini olarak ölecek

İstanbul’da TRT binası önünde vurulan gazi Ömer Ünlü, yaşadıklarını unutamıyor: FETÖ’cüler vatan haini olarak ölecek. Onların bu ülkede hiçbir şekilde mezarları bile olmayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mahmut Ünlü - Ömer Ünlü
Mahmut Ünlü - Ömer Ünlü

2016’daki darbe girişimi sırasında İstanbul’da TRT binası önünde darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu parmağı kopan ve ayağına şarapnel parçası isabet eden gazi Ömer Ünlü, 15 Temmuz’da yaşadıklarının bir an olsun aklından çıkmadığını ifade etti. O karanlık geceyi anlatan Ünlü, Harbiye TRT binası önünden evine gittiğini, yemek hazırladığı sırada silah sesleri duyduğunu ve elektriklerin kesildiğini söyledi.

Silah seslerinin her geçen dakika şiddetini artırdığını aktaran Ünlü, “Harbiye Camisi’nden sela okunmaya başladı. Tam o sırada Cumhurbaşkanımız halkı sokaklara davet etti. Abdestimi alıp dışarı ölmeye çıktım. Allah, kimi insanımıza şehitlik, kimisine de gazilik verdi. Parmağıma G-3 piyade tüfeği mermisi isabet etti. Ayağıma şarapnel parçası geldi. Yakınımda bulunan 4 kişi şehit oldu” dedi.

VATANIMIZ İÇİN YAŞARIZ

15 Temmuz’da yaşanan hainliğin 100 yıl da geçse unutmayacağını belirten Ünlü, o geceyi unutturmayacaklarını da söyledi. Ünlü, 15 Temmuz’da hayatını kaybedenlerin üst rütbeden şehitlik mertebesine ulaştığını ifade ederek, “FETÖ’cüler vatan haini olarak ölecek. Onların bu ülkede hiçbir şekilde mezarları bile olmayacak. FETÖ, ne yaparsa yapsın boş. Bugün yine girişimde bulunsalar daha fazla kişiyle yine sokağa çıkarız” diye konuştu.

Vatanı uğruna her zaman ölmeye hazır olduğunu belirten Ünlü, “O gece tanklar insanların üzerinden geçiyor. Uçaksavarlarla ateş ediliyor. O gece parmağımdan vuruldum. İki parmağım parçalandı. Şu an bir parmağım kopuk. O gece değil parmaktan olmaya, ölümüne dışarı çıktım. Biz vatanımız için yaşarız. Bize böyle öğretildi. Vatan gittiği zaman namus ve şeref de gider” diye konuştu.

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Meydanlarda olacağız

Gazi Ömer Ünlü’nün babası Mahmut Ünlü ise oğluyla gurur duyduğunu söyledi. 15 Temmuz şehitlerine Allah’tan rahmet dileyen baba Ünlü, “Oğlumun 15 Temmuz gazisi olduğunu 10 gün sonra öğrendim. Çok şükür sağlık durumu iyi. FETÖ’ye yazıklar olsun. Bu yıl 15 Temmuz’da yine meydanlarda olacağız” şeklinde konuştu.

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