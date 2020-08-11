Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Her 5 bin canlı doğumda bir vaka olarak görülen Buğlem bebek hayata tutundu
ŞANLIURFA

Her 5 bin canlı doğumda bir vaka olarak görülen Buğlem bebek hayata tutundu

Şanlıurfa'da bir ailenin yeni doğan bebeği 'ensefalosel' denilen ve her 5 bin canlı doğumda bir vaka olarak görülen hastalıkla dünyaya geldi. Yaşamaz denilen Buğlem bebek, Gaziantep’te gerçekleştirilen başarılı ameliyatla yaşama tutundu.

Haber Merkezi İHA
‘Buğlem’ adı verilen bebek Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. İsmail Demir liderliğinde gerekli tetkiklerinin yapılmasının ardından hemen ameliyata alındı.
‘Buğlem’ adı verilen bebek Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. İsmail Demir liderliğinde gerekli tetkiklerinin yapılmasının ardından hemen ameliyata alındı.

Şanlıurfa'da 36 haftalık bir bebeğin ultrason muayesinin sonucunda ‘ensefalosel’ denilen vaka tespit edildi. Beyni kafatasının dışında büyüdüğü tespit edilen ve yaşama umudu olmayan bebek, Gaziantep Özel ANKA Hastanesinde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İsmail Demir’in yaptığı başarılı operasyon sonrası 19 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

‘Buğlem’ adı verilen bebek Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. İsmail Demir liderliğinde gerekli tetkiklerinin yapılmasının ardından hemen ameliyata alındı.

  • Şanlıurfa’da yaşayan ve ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Ali Osman ve Sevda Ataş çiftinin, yapılan ultrason kontrollerinde bebeklerinin kafatasında bir kitle tespit edildi. Bebeklerinin durumunun riskli olduğu belirtilen çift, öneri üzerine Şanlıurfa’dan Gaziantep Özel ANKA Hastanesine geldi. Hastanede Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Demir tarafından 36.haftada yapılan ultrason muayenesinde bebekte ensefalosel adı verilen bir hastalık tespit edildi. Gebelik takibi, Doç. Dr. Demir tarafından yapılan Ataş’ın doğumu başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. ‘Buğlem’ adı verilen bebek Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. İsmail Demir liderliğinde gerekli tetkiklerinin yapılmasının ardından hemen ameliyata alındı. Zor ve riskli olmasına rağmen başarı ile gerçekleştirilen ameliyatın ardından Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Neonatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ercan Sivaslı gözetiminde tedavi altına alınan Buğlem bebek, 19 günün sonunda sağlıklı bir şekilde taburcu edilerek ailesine teslim edildi.

Şanlıurfa'da 36 haftalık bir bebeğin ultrason muayesinin sonucunda ‘ensefalosel’ denilen vaka tespit edildi.

Bebeğini sağlıklı bir şekilde görmenin sevincini yaşayan Ali Osman Ataş, “Bebeğimizi kucağımıza almamıza çok az bir zaman kala doktorumuz tarafından yapılan ultrason kontrollerinde hiç beklemediğimiz bir haberle sarsıldık. Bebeğimizin bir hastalıkla dünyaya gelecek olduğunu duyduğumuzda çok üzüldük. Bebeğimizi kaybedeceğimizi düşündük. Ancak öneri üzerine, vakit kaybetmeden Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’ne başvurduk. İyi ki gelmişiz. Yaşadığımız üzüntü, bebeğimizin sağlığına kavuşmasıyla sevince dönüştü” dedi.

Şanlıurfa'da 36 haftalık bir bebeğin ultrason muayesinin sonucunda ‘ensefalosel’ denilen vaka tespit edildi.

Dünya yaşlandıkça o hastalık da yaygınlaşıyor: Kanser grubu hastalıkları arasında sayılıyor
HAYAT
Dünya yaşlandıkça o hastalık da yaygınlaşıyor: Kanser grubu hastalıkları arasında sayılıyor

Kemik diye adlandırılan enseye yakın bölümünde

Güney Kore - Seul’de Çocuk Beyin Cerrahisi, Gamma Knife Radyo cerrahisi eğitimi alan, zor ve riskli ameliyatı başarıyla gerçekleştiren Op. Dr. İsmail Demir, operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

“Buğlem bebekte ensefalosel adı verilen 5 bin canlı doğumda bir görülen doğumsal bir hastalık tespit ettik. Anne karnında bebeğin kafa kemiklerindeki bir kapanma kusuru nedeniyle beyin dokusunun kese şeklinde kemik defektinden dışarı doğru çıkmasıyla oluşan bu hastalık, genellikle kafatasının oksipital kemik diye adlandırılan enseye yakın bölümünde görülür. Buğlem bebekte ise ensefaloseller içerisinde daha da ender yerleşimli olan burun kökünde “Nazofrontal Tip Sinsipital Ensefalosel“ mevcuttu. Hastamızın ameliyatında öncelikle intrakranial yaklaşımla ensefalosel kesesinin beyin dokusu ile bağlantısı kesildi. Daha sonra burun kökünden ikinci bir yaklaşımla ensefalosel kesesi tamamen çıkarılarak, beyin zarı ve kemik defekti onarımı yapıldı. Ameliyat sonrası medikal tedavisi tamamlanan hastayı sağlıklı bir şekilde taburcu ettik. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hastamıza ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, sağlıklı bir yaşam diliyoruz.”

İslam toplumunda salgın hastalıklarla nasıl baş edildi: 3 günde 70 bin kişi hayatını kaybetti
HAYAT
İslam toplumunda salgın hastalıklarla nasıl baş edildi: 3 günde 70 bin kişi hayatını kaybetti

Dünyada salgın hastalıklar 120 yılda 110 milyon can aldı
DÜNYA
Dünyada salgın hastalıklar 120 yılda 110 milyon can aldı
Abone Ol Google News
Hiçbir projenin şansı yok

Hiçbir projenin şansı yok

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı.
1945ten Mavi Vatana...

1945'ten Mavi Vatan'a...

​Türkiye gelecek kuşaklara bırakacağı mirası belirliyor
Gün verdi!

Gün verdi!

Yeni parti hazırlığındaki İnce ​Ankara'ya hareket etti
Şii lider ateş püskürdü

Şii lider ateş püskürdü

​Bu silah Suriye ve Yemen'i yerle bir etti Beyrut'u patlattı
Ziyaretçisi bitmiyor

Ziyaretçisi bitmiyor

Türkiye'nin çocuk şehidi Eren Bülbül dualarla anılıyor.
Falcao takımda<br>kalacak mı?

Falcao takımda
kalacak mı?

Mustafa Cengiz, taraftarın merakla beklediği soruya yanıt verdi.

AB'ye Yunanistan çağrısı

AB'ye Yunanistan çağrısı

"Avrupa'yı Yunan tiyatrosuna çevirmesine izin vermemelidir."
'Korsan'da <br>yeni yöntem

'Korsan'da
yeni yöntem

​Aylık 10 bin lira ilanıyla çalışacak şoför arıyorlar...
Bundan taviz vermeyiz

Bundan taviz vermeyiz

​Bakan Çavuşoğlu'ndan net Doğu Akdeniz mesajı.

O sene bu sene

O sene bu sene

Müjdeli haber geldi, Fenerbahçe atağa geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.