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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Her gün aynı acı

Marmaris’te FETÖ’nün hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker’in anne ve babası 15 Temmuz’un asla unutulmamasını, gelecek nesillere iyi anlatılmasını istiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eker çifti, şehit oğullarının hatıralarıyla yaşıyor.
Eker çifti, şehit oğullarının hatıralarıyla yaşıyor.

FETÖ’nün 3 yıl önceki darbe girişiminde polis oğullarını şehit veren Eker ailesi, vatan hainlerine lanet ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan polis Nedip Cengiz Eker’in anne ve babası 15 Temmuz’un asla unutulmamasını, gelecek nesillere aktarılmasını arzu ediyor. Kalkışmadan sonra oğullarının hayalini gerçekleştirip Marmaris’e yerleşen Güzel ve Nihat Eker çifti, evlatlarını vatana şehit vermenin gururunu yaşıyor.

HEP O KAYITLARI DİNLİYORUM

15 Temmuz’un hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini, unutulursa şehit ailelerinin o zaman öleceğini belirten anne Güzel Eker, şehit oğlu Nedip Cengiz’in hatıralarının, özel anlarının yanı sıra 15 Temmuz’daki telefon kayıtlarını özenle muhafaza ettiklerini, kayıtları zaman zaman dinleyerek o geceyi hep yaşadıklarını söyledi.

Nedip Cengiz Eker

Acılı anne şöyle konuştu: “3 sene geçti ama bir de bize sorun. Bu acı gerçekten çok zor. Bunu ben yıldan yıla değil her gün yaşıyorum. 15 Temmuz büyük bir acı. Anneler için büyük bir üzüntü. 15 Temmuz herkese işlenmeli, tüm çocuklarımız bilmeli.”

UNUTULURSA O ZAMAN ÖLÜRÜZ

Oğlunu şehit edenlere mahkemenin gereken cezayı verdiğini, karar günü çok sevindiklerini belirten Eker, “Hainler cezalarını aldı, çok sevindik. Allah onları daha beter etsin. Girdikleri delikten hiç çıkmasınlar. Aldıkları cezalar bizleri memnun etti. İçeriden çıkmalarını istemiyorum çünkü içim çok yanıyor. Ceza aldıkları gün biz çok sevindik. Oğlumun mürüvvetini göremedim. Onlara karşı içimde öyle bir kin var ki, onları boğmak istiyorum. Ölsünler istiyorum” diye gözyaşı döktü.

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BİZ ONLARLA YAŞIYORUZ

Aradan 3 yıl geçmiş olsa da acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu, 15 Temmuz’u her an her saat ve her dakika yaşadıklarını vurgulayan baba Nihat Eker de “41 yaşında devlet, millet, bayrak aşkıyla yanan bir evlat yetiştirmiştik bu ülkeye. Benim çocuğum o gece göğsünü siper etti. Onun anıları, hatıraları hafızamızda. Onlarla yaşıyoruz” dedi. 15 Temmuz’da vatan toprağı için 251 şehit verildiğini dile getiren Eker, hainlerin kendilerine kimsenin karşı gelemeyeceğini hesap ettiğini ancak milletin vatan, bayrak sevgisini hesaba katamadıklarını kaydetti.

KISAS UYGULANMALI

Baba Eker, Marmaris’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast için gelen ve iki polisi şehit eden 43 hainin mahkemede kanunlar çerçevesinde derslerini aldığını anlattı. Hainlerin hapishaneden çıkamamalarını arzuladıklarını belirten Eker, “Ahiretleri zaten cehennemdir, inşallah bu dünyada da cehennemi yaşarlar. Onlar vampir, kanı bozuk. Kısas uygulanmalı. İnsan ülkesini, bayrağını satar mı? Tarihini bilmeyen millet yok olur gider. Gelen nesillere 15 Temmuz’u en iyi şekilde aktaracağız” şeklinde konuştu.

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