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ANKARA

Her hafta bir camide cuma namazı: Bu hafta hangi camide kılınacak?

Diyanet, ara verilen cuma namazının her hafta farklı bir camide asgari düzeyde katılımla kılınmasına karar verdi. Karardan sonra ilk cuma dün Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılındı. Namazı, Mushafları İnceleme Kurulu Başkanı Osman Şahin kıldırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İkinci cuma namazı, Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde kılındı.
İkinci cuma namazı, Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde kılındı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen cuma namazının her hafta farklı bir camide asgari düzeyde katılımla kılınacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, İslam dininin insan sağlığını ve can güvenliğini korumaya yönelik emirleri gereği Din İşleri Yüksek Kurulu kararıyla 16 Mart tarihinden itibaren cuma namazlarına ve camilerde cemaatle namaza ara verildiği hatırlatıldı.

ÇOK SAYIDA TALEP GELDİ

  • 27 Mart Cuma günü ise İslam toplumunun şiarlarından biri olan cuma namazının temsilen de olsa devam etmesi gayesiyle gerekli sağlık tedbirleri alınarak Türkiye’de tek bir camide de olsa kılınmasının uygun olacağı düşünüldüğü ve Ankara il ve ilçe müftülerinin katılımıyla Ankara Millet Camii’nde, bugün ise Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılındığı belirtildi. Diğer taraftan, cuma namazına gidemediği için büyük üzüntü duyan vatandaşlardan tek bir camide de olsa temsilen bu namazın kılınması hususunda kendilerine çok sayıda talep geldiğinin belirtildiği açıklamada, “Salgın tehlikesi sona erinceye kadar her hafta ülkemizin farklı tek bir camisinde asgari düzeyde katılımla gerekli tüm sağlık tedbirleri alınarak temsilen cuma namazı kılınacak” ifadelerine yer verildi.

Akseki Camii’nde cuma

Diyanet İşleri Başkanlığının koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle cemaatle namaz kılınmaması kararının ardından ikinci cuma namazı, Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde kılındı. Namazı kıldıran Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, cuma hutbesinde salı gecesinin Berat Kandili olduğuna işaret etti. Berat Gecesi’nde ibadet etmenin ve af dilenmenin önemli olduğunu belirten Şahin, “Başta aziz milletimiz ve ümmeti Muhammed olmak üzere bütün insanlığın afiyete kavuşması için Berat Gecesi’ni fırsat bilerek Rabb’imize dua ve niyazda bulunalım” dedi.

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