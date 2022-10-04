Gündem Her konuşmasında onay istiyor Kılıçdaroğlu CHPlilere bir kez daha Benimle misiniz? diye sordu
POLİTİKA

Her konuşmasında onay istiyor: Kılıçdaroğlu CHP'lilere bir kez daha 'Benimle misiniz?' diye sordu

Geçtiğimiz haftalarda CHP'lilere "Siz gerçekten benimle birlikte misiniz?" diye çağrıda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada bir kez daha "Benimle misiniz?" diye sordu. Kılıçdaroğlu'nun bu bu çağrısı sonrası CHP'liler tarafından "Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu" sloganları atıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Her konuşmasında onay istiyor: Kılıçdaroğlu CHPlilere bir kez daha Benimle misiniz? diye sordu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda partililere seslenerek "Siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor, bazılarınızın ise bana zarar verdiğini görüyorum. Benimleyseniz, benimle olduğunuzu artık hissetmek istiyorum" çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, bu çağrısını yineledi.

Adaylık için CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın önünü kesen Kılıçdaroğlu, bugün bir kez daha bu konuya değindi.

"BENİMLE BERABER OLMAYA HAZIR MISINIZ?"

Kılıçdaroğlu, kendisini dinleyen CHP'lilere "Benimle beraber olamaya hazır mısınız?" diye sordu. CHP Lideri'nin bu çağrısı sonrası ise grup toplantısında CHP'liler tarafından "Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu" sloganları atıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilginç çıkış: Bazılarınızın sesi çıkmıyor benimle olduğunuzu hissetmek istiyorum
OYNAT 00:40
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilginç çıkış: Bazılarınızın sesi çıkmıyor benimle olduğunuzu hissetmek istiyorum
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de partisinin TBMM Grubu tarafından düzenlenen 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Burada dikkat çeken açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, 'Siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor, bazılarınızın ise bana zarar verdiğini görüyorum. Benimleyseniz, benimle olduğunuzu artık hissetmek istiyorum. Artık karar verin halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz, yenmeyecek miyiz?' ifadelerini kullandı.


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