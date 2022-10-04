Her konuşmasında onay istiyor: Kılıçdaroğlu CHP'lilere bir kez daha 'Benimle misiniz?' diye sordu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda partililere seslenerek "Siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor, bazılarınızın ise bana zarar verdiğini görüyorum. Benimleyseniz, benimle olduğunuzu artık hissetmek istiyorum" çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, bu çağrısını yineledi.

Adaylık için CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın önünü kesen Kılıçdaroğlu, bugün bir kez daha bu konuya değindi.

"BENİMLE BERABER OLMAYA HAZIR MISINIZ?"

Kılıçdaroğlu, kendisini dinleyen CHP'lilere "Benimle beraber olamaya hazır mısınız?" diye sordu. CHP Lideri'nin bu çağrısı sonrası ise grup toplantısında CHP'liler tarafından "Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu" sloganları atıldı.

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