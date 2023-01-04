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ANKARA

Her şartta seçime hazırız: Bahçeli'nin 100. yıl yüzüğü

MHP lideri Bahçeli, ilk kez seçim tarihinin erkene çekilebileceğini ima ederek, “Genel seçimler ister zamanında yapılsın isterse erkene alınsın, biz iki seçeneğe de varız ve hazırız” dedi. Bahçeli, seçim tarihi konusunda muhalefetin ikircikli tutumunu da eleştirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Her şartta seçime hazırız: Bahçelinin 100. yıl yüzüğü
​MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2023’ün ilk grup toplantısında ‘erken seçim’ iması yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2023’ün ilk grup toplantısında ‘erken seçim’ iması yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Papa seçimlerinde bacadan beyaz duman yükselmesi geleneğine” gönderme yapan Bahçeli, “Adaysan çık açıkla, değilsen adayınız kim ondan bahset. Madem aday belli olur olmaz bacanızdan beyaz duman çıkaracaksınız, o halde yerini ve zamanını paylaş da bilelim” diye konuştu.

İKİ YOL DA HUKUKİ

Bahçeli, erken seçim iddialarına ilişkin de şunları söyledi: “2023 demokrasi ve sandık yılıdır. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri ister zamanında yapılsın isterse de erkene alınsın, biz iki seçeneğe de varız ve hazırız. Bu kapsamda seçim kararının alınabilmesi için ya 360 milletvekilinin evet oyuyla Meclis kararı gereklidir ya da Cumhurbaşkanımızın anayasal yetkisine dayanarak Türkiye'yi seçime götürmesi lazımdır. Bahse konu bu iki yol da hukukidir, anayasal bir yetkinin kullanım hakkıdır.”

100. yıl yüzüğü

Grup toplantısının ardından gazetecilere 100'ncü yıla özel madeni parayı gösteren Bahçeli'nin parmağındaki "Türkiye Cumhuriyeti 100 yıl" yazan yüzük de dikkat çekti.

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