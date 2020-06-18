Her yağmurda aynı çile: 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda çarşıyı yine su bastı

Esnaf her yağmurda dükkanlarını su bastığı için isyan etti.

İstanbul'da öğle saatlerinde kuvvetli yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın alt bölümünde bulunan çarşıyı da yine su bastı. Esnaf kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. Elektronik satışı yapan Şahin Ayar büyük zarara uğradığını belirtti.

FOTOĞRAF 16 İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bağcılar, Esenler ve Küçükçekmece'de etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı. Yağışın etkili olduğu bazı bölgelerde ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda oluşan su birikintileri de sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı. Sokakta yağışa yakalanan kimi vatandaşlar ise metrobüs ve otobüs duraklarına sığındı. Motosikletli bazı sürücülerin ise üst geçit altında yağmurun dinmesini beklediği görüldü. Bazı bölgelerde vatandaşlar, doluya karşı araçlarının üzerini halı ve battaniyeler ile örttü. İstanbul yağmura teslim: Sağanak yağış çileye dönüştü Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da şiddetli yağış etkili oldu. Sele dönüşen yağış sonrası birçok ev ve iş yerini su bastı. Şiddetli yağıştan trafik de olumsuz etkilendi. Caddeler göle dönerken, çok sayıda araç yollarda kaldı. BiP'te paylaş

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Malzemeler kullanılamaz halde

Ayar, “Dükkanlarımızı beşinci kez su basıyor. Zaten tavanın şeklinden belli oluyor. Elektronik eşyalarım mahvoldu. Arkadaşlar gelip tutanak tuttular inşallah yardımcı olurlar. Perişan durumdayız. Bu akşam ne yapacağımızı bilmiyoruz. Eşyalarımın hepsi ıslandı. Malzemelerimin çoğu kullanılamaz hale geldi" şeklinde konuştu.

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“Her yağmurda aynı sıkıntı"

Otogarın alt katında ayakkabı dükkânı işleten Ahmet Saygın da, her yağmurda aynı sıkıntıyı çektiklerini dile getirdi. Saygın, “Bugün yine eskilere göre biraz daha iyi durumda. Yağmur kısa sürdü çünkü. Normalde bundan da beter bir hale geliyor. Sürekli çekiyoruz. Aşağıdaki dükkanların durumu çok daha kötü durumda. Arkadaşlarımız mağdur oldu. Malları ıslandı. Her yağmur yağdığında burası böyle oluyor. Büyük sıkıntı çekiyoruz. Yukarıyı tam anlamıyla yapamadılar. Tüm bu sorunlar ondan kaynaklı yaşanıyor" ifadelerini kullandı.