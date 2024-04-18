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Her yere benim fotoğrafımı asın

CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın göreve gelir gelmez ilk işi ilçe belediye başkanları ile fotoğraf yarışına girmek oldu.

Yusuf Özdemir
04:00 - 18/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:07 - 18/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

CHP’li Karesi ve CHP’li Bandırma Belediye başkanlarının astırdığı pankartlara sinirlenen Ahmet Akın, yardımcılarına talimat vererek şehrin dört bir yanını kendi fotoğraflarının bulunduğu pankartlarla donattı.

BEN NİYE YOKUM?

31 Mart’ta Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP’li Ahmet Akın, Ramazan Bayramı arifesinde ilçedeki mezarlıklara kendi fotoğrafı ve mesajı bulunmadan bayram tebriği pankartı asan CHP’li Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık’a tepki gösterdi. Ahmet Akın’ın verdiği talimat ile söz konusu mezarlığın girişine, Ahmet Akın’ın da fotoğrafının bulunduğu ayrı bir pankart asıldı.

TALİMAT VERDİ

CHP’li Ahmet Akın’ın şehirde hoş karşılanmayan ‘fotoğraf kompleksinin’ bir benzeri de Bandırma’da yaşandı. Bandırma Belediyesi’nin düzenlediği alışveriş günlerine katılan Ahmet Akın, burada da Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza’nın pankartının olduğunu ancak kendisine ait bir pankartın olmadığını görünce sinirlendi. Akın, yaşananların ardından kurmaylarına “Bundan sonra her yere benim fotoğrafımı asın” talİmatı verdi. Talimatın ardından Balıkesir’in birçok noktasına Ahmet Akın’ın fotoğraflarının asılmaya başlandığı öğrenildi.



#CHP
#Siyaset
#Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
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