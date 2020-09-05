Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Herkes seni alkışlayacak yörük kızı
ANTALYA

​Herkes seni alkışlayacak yörük kızı

Herkes seni alkışlayacak yörük kızı

Yörük ailesiyle yayla yayla gezen Emine Betül Küçükakça, bilgisayarına kavuştu. “Toroslar’ın Kardeleni” Emine’ye bilgisayar hediye eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, mektubunda “Pırıl pırıl gözlerinle baktığın geleceğe, koyduğun güzel hedeflere ulaşacağından eminim. Doktor olduğun gün hepimiz seni alkışlıyor olacağız” diye yazdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emine Betül Küçükakça
Emine Betül Küçükakça

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Antalya'nın Akseki ilçesinde yaylada hayvanlarını otlatırken bir yandan da ders çalışmayı ihmal etmeyerek doktor olma hayali kuran 12 yaşındaki yörük kızı Emine Betül Küçükakça'ya bilgisayar gönderdi. Emine Erdoğan'ın gönderdiği hediyeyi küçük kıza Akseki Kaymakamı Volkan Hülür ve eşi Kübra Hülür ulaştırdı. Bilgisayar sayesinde artık internete erişebilecek olan ve kitaplarının ıslanma derdi de biten Emine, kucağına aldığı hediyesiyle sevinç yaşadı.

Emine Erdoğan’ın gönderdiği bilgisayarı küçük kıza Akseki Kaymakamı Volkan Hülür ulaştırdı.

HAKKINI VERECEĞİM

Küçük Emine, Emine Erdoğan'a hediyesi için teşekkür ederek, bilgisayarı, eğitim hayatı için en iyi şekilde kullanıp, hakkını vereceğinin sözünü verdi. Bu arada, Erdoğan'ın bilgisayarla birlikte gönderdiği mektup da yörük kızı Emine'ye iletildi. Küçük kızın okuduğu Emine Erdoğan'ın mektubunda, şu ifadeler yer aldı: "Kıymetli kızım, adaşım Emine. Bu küçük hediyemizle çok sevdiğin derslerine inşallah kaldığın yerden devam edeceksin.”

Yaz aylarında konargöçer yaşayan ailesiyle yayla yayla gezen Emine Betül Küçükakça, doktor olma hayaliyle koyun ve keçilerini güderken ders çalışmayı da ihmal etmiyor.

OKUMAKTAN VAZGEÇME

“Pırıl pırıl gözlerinle baktığın geleceğe, koyduğun güzel hedeflere ulaşacağından eminim. Doktor olduğun gün hepimiz seni alkışlıyor olacağız. Çok sevdiğin kitaplarına sarılmaktan, daima okumaktan asla vazgeçme. Çünkü gerçek güç, bilgiden gelen güçtür ve bu gücü kimse senden alamaz. Hayat yolunun sana sunacaklarına hep bu güçle cevap ver. Bu güzel ülke, sizlerin çalışmasına ve azmine emanet. Senin bu emaneti sırtlayıp, en ileriye götürmede üstün çaba sarf edenlerden olacağını biliyorum. Rabbim yolunu açık eylesin. Gözlerinden öpüyor, seni sevgiyle kucaklıyorum."

Belkıs’a isim annesi oldu: Belkıs’ın haberini Hanımefendi’den alacağız
HAYAT
Belkıs’a isim annesi oldu: Belkıs’ın haberini Hanımefendi’den alacağız
Abone Ol Google News
Seksen üç milyonun duası sizinle

Seksen üç milyonun duası sizinle

Türkiye yapılan kabadayılıklara sahada cevap verecek.
Otuz yıldır entrika çeviriyor

Otuz yıldır entrika çeviriyor

Tacizci sapık sahte şeyh Fatih Nurullah hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.
KitaplardaPKK güzellemesi

Kitaplarda
PKK güzellemesi

​Fransa'da skandal: Türkiye Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin bölgesini işgal etti.
Bu ne aptallık!

Bu ne aptallık!

​ABD'li komutan PKK'ya yardım edemeyeceği için hüngür hüngür ağladı.
Korona<br>onları da vurdu

Korona
onları da vurdu

​10 eczacı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Kabine<br>bugün toplanıyor

Kabine
bugün toplanıyor

Doğu Akdeniz, koronavirüs tedbirleri, Yunanistan, idam, okulların son durumu.
İhanetin<br>önü açıldı

İhanetin
önü açıldı

Kabe İmamı'nın “normalleşme" hutbesi.
Beyrut<br>gibi olmasın

Beyrut
gibi olmasın

​Tartus limanında da yüklü miktarda tehlikeli madde bulunuyor.
Öksüz'ü Yeşilköy<br>imamı saklamış

Öksüz'ü Yeşilköy
imamı saklamış

​"Kimsesiz çocuklara yardım edeceğiz" diyerek para toplamışlar.
Ne ahlak<br>var ne kural

Ne ahlak
var ne kural

​ABD Başkanı mısın yoksa İsrail elçisi misin belli değil Trump.
Fransa'dan<br>tarihi çark

Fransa'dan
tarihi çark

​Yıllar önce kazandıkları kıta sahanlığı davasının tersini savunuyorlar.
Fırtına<br>Hause'yi bitiriyor

Fırtına
Hause'yi bitiriyor

​Aston Villa'nın yıldızı ile imza aşamasına gelindi.
Aşıda<br>istihbarat savaşları

Aşıda
istihbarat savaşları

​Ortalık Soğuk Savaş dönemindeki uzay yarışına döndü.
Gençler için<br>tehlike büyüyor

Gençler için
tehlike büyüyor

​Bakan Koca son bir ayın vaka oranlarını belirterek uyardı.
Nefesimiz yetmedi

Nefesimiz yetmedi

10 kişi kalan Sırbistan'ı zorladık ama yıkamadık...
Türkiye'nin 24 saati

Türkiye'nin 24 saati

Bakan Koca, en çok vaka artışı görülen 5 ili açıkladı.

​Şenol Güneş'ten basın toplantısında tepki.
A Milliler ikinci maçta da galibiyet alamadı
Spor

A Milliler ikinci maçta da galibiyet alamadı

UEFA Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçımızda A Milli Futbol Takımımız deplasmanda Sırbistan ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma boyunca rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen milli takımımız aradığı golü bir türlü bulamadı. İkinci yarının başında Sırbistan'da Kolarov'un atılmasıyla birlikte adeta tek kale oynayan Ay -Yıldızlılar yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya'nın meşru hükümeti ile dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya'nın meşru hükümeti ile dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya Başbakanı Serrac'ı kabulünde, Libya'daki gelişmeler, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındı. İletişim Başkanlığının açıklamaya göre görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin Libya'nın BM tarafından tanınan meşru hükümeti ile dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğini belirtti. Görüşmede ayrıca Türkiye'nin ve Libya'nın Doğu Akdeniz'deki haklarını koruyacak adımlar değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB'nin Doğu Akdeniz'deki tavrı bölgesel barış açısından samimiyet testi olacak
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB'nin Doğu Akdeniz'deki tavrı bölgesel barış açısından samimiyet testi olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı görüşmede Erdoğan,AB üyesi ülkelerin Doğu Akdeniz ve Ege'de gerginliği tırmandıran adımlarının önlenmesi noktasında AB'nin üzerine düşen yükümlülüğü hakkaniyet çerçevesinde yerine getirmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca Erdoğan, AB'nin Doğu Akdeniz'de sergileyeceği tutumun uluslararası hukuk ve bölgesel barış açısından bir samimiyet testi olacağını belirtti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.