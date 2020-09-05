​Herkes seni alkışlayacak yörük kızı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Antalya'nın Akseki ilçesinde yaylada hayvanlarını otlatırken bir yandan da ders çalışmayı ihmal etmeyerek doktor olma hayali kuran 12 yaşındaki yörük kızı Emine Betül Küçükakça'ya bilgisayar gönderdi. Emine Erdoğan'ın gönderdiği hediyeyi küçük kıza Akseki Kaymakamı Volkan Hülür ve eşi Kübra Hülür ulaştırdı. Bilgisayar sayesinde artık internete erişebilecek olan ve kitaplarının ıslanma derdi de biten Emine, kucağına aldığı hediyesiyle sevinç yaşadı.

Emine Erdoğan’ın gönderdiği bilgisayarı küçük kıza Akseki Kaymakamı Volkan Hülür ulaştırdı.

HAKKINI VERECEĞİM

Küçük Emine, Emine Erdoğan'a hediyesi için teşekkür ederek, bilgisayarı, eğitim hayatı için en iyi şekilde kullanıp, hakkını vereceğinin sözünü verdi. Bu arada, Erdoğan'ın bilgisayarla birlikte gönderdiği mektup da yörük kızı Emine'ye iletildi. Küçük kızın okuduğu Emine Erdoğan'ın mektubunda, şu ifadeler yer aldı: "Kıymetli kızım, adaşım Emine. Bu küçük hediyemizle çok sevdiğin derslerine inşallah kaldığın yerden devam edeceksin.”

Yaz aylarında konargöçer yaşayan ailesiyle yayla yayla gezen Emine Betül Küçükakça, doktor olma hayaliyle koyun ve keçilerini güderken ders çalışmayı da ihmal etmiyor.

OKUMAKTAN VAZGEÇME

“Pırıl pırıl gözlerinle baktığın geleceğe, koyduğun güzel hedeflere ulaşacağından eminim. Doktor olduğun gün hepimiz seni alkışlıyor olacağız. Çok sevdiğin kitaplarına sarılmaktan, daima okumaktan asla vazgeçme. Çünkü gerçek güç, bilgiden gelen güçtür ve bu gücü kimse senden alamaz. Hayat yolunun sana sunacaklarına hep bu güçle cevap ver. Bu güzel ülke, sizlerin çalışmasına ve azmine emanet. Senin bu emaneti sırtlayıp, en ileriye götürmede üstün çaba sarf edenlerden olacağını biliyorum. Rabbim yolunu açık eylesin. Gözlerinden öpüyor, seni sevgiyle kucaklıyorum."

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