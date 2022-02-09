Herkes zam o indirim yaptı: Fiyatı gören bir değil iki tane içiyor

Bursa’da çay ocağı işleten esnaf, herkesin zam yaptığı ortamda yüzde elli indirime gitti.



Osmangazi ilçesi İbrahimpaşa Mahallesi’nde okulların yoğun olarak bulunduğu bölgede çay ocağı işleten Ahmet Çetinkaya, öğrenciler "rahat rahat çay içebilsin" diye öğrencilere çayı 1 liradan satmaya başladı. Bu durumdan memnun olan öğrenciler 1 yerine 2 tane çay içmeye başladı. Esnafın örnek davranışı; herkes tarafından takdir edildi. Normal çayı 2 liradan satan çaycı öğrencilere çayı 1 liradan sattığını iş yerinin camına astığı afişle duyurdu.

ÖĞRENCİLERİ MEMNUN ETTİ



Öğrencilere özel indirim yaptığını ifade eden Ahmet Çetin Kaya, "Ben öğrenciler "rahat rahat çay içebilsin" diye onlara yüzde elli indirimli satıyorum. Benim çay ocağımın bulunduğu bölgede çok sayıda okul var. Yaptığım indirim öğrencileri çok memnun etti. Buraya gelen öğrenciler fiyatı görünce 1 yerine 2 tane çay içiyor. Herkesi çay içmeye beklerim" dedi.

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FOTOĞRAF 10 Kocaeli’nin İzmit ilçesi Süleymaniye köyünde yaşayan ve şoförlük yapan 47 yaşındaki Yılmaz Evcenler, 9 yıldır baktığı kazı çocuklarından ayırmıyor. Minibüsün ön koltuğunda kendisine ayrılan yerde şehir şehir dolaşarak seyahat eden ’Cango’ isimli kaz, görenleri hayrete düşürüyor. İstanbul, Sakarya ve Kocaeli’nin sokaklarında sahibiyle birlikte gezen Cango’nun boynundan da papyonu eksik olmuyor. Cango’yu çok seven ve her fırsatta gezintiye çıkaran Evcenler, çocuklarının şikayetine bile maruz kalıyor. Cango’yu kendisine doktorunun hediye ettiğini söyleyen Yılmaz Evcenler, \"Doktorum biri dişi biri erkek iki tane kaz getirdi. Ancak dişisi 15 gün yaşadıktan sonra öldü. İlk başta Cango bana ve ineklere saldırmaya başladı daha sonra ise kendisi ile arkadaş olduk. Minibüsümüzle Sakarya, İstanbul ve İzmit’i beraber dolaşmaya başladık. Kazım Cango 9 yıldır benimle beraber. Normalde kazlar 14-15 sene yaşıyorlarmış, ölene kadar kendisine bakacağım. Benim evladım gibi oldu, çocuklarımı nasıl seviyorsam onu da o kadar seviyorum\" dedi. Kanatlı hayvanı herkesin eğitemediğini ifade eden Evcenler, \"Cango diye seslenince hemen yanıma gelir, sabahları beni kapıda karşılar. Kapı sesini duyunca hemen ötmeye başlar, şarkı söyler. Beraber hayvanları otlatmaya çıkarız. Arabaya bineceğimiz zaman uça uça gelir. Arabanın ön koltuğuna oturarak benimle gezmeye gelir. Dışarıda insanlar kazı görünce şaşırıyorlar, fotoğraflar ve video çekiyorlar. Herkeste kedi ve köpek var ancak kimsede kaz yok bu sebeple insanlara ilginç geliyor. Bu papyonlu kaz. Papyonunu Sakarya’da özel olarak diktirdim. Cango ölmeden eve kaz almak yok. Tavuğum, horozum, tosunum, ineğim ve köpeğim de var ancak Cango’nun yeri ayrı\" diye konuştu. 2018 yılında Cango ile Taksim’e gittiklerini dile getiren Yılmaz Evcenler, \"Daha sonra Bebek Sahiline geçtik. Cango benim dışımda kimse ile gezmez. Arabanın ön koltuğuna oturarak benimle çarşıya, tarlaya her yere gelir. Çocuklarım Cango’yu kıskanıyor ve bu sebeple onu pek sevmezler. Ben Cango’yu gezdiriyorum diye çocuklar şikayetçi. ’Onu gezdiriyorsun, bizi gezdirmiyorsun’ diyerek alınıyorlar. Onları da gezdiriyorum ancak Cango’yla gezmek ayrı bir zevk veriyor bana, stresimi atıyorum\" şeklinde konuştu. Cango’yu çok sevdiğini söyleyen Evcenler, \"Kaç sene yaşar bilmiyorum ama Cango’yu kesmeye kıyamam. Cango’yu satmam için çok para teklif ettiler ancak ben asla böyle bir şey yapmam. 20 bin de verseler 50 bin de verseler yine de onu satmam. Akşam işten geldiğim zaman hemen beni kapıda karşılar ve eve girene kadar peşimi bırakmaz\" ifadelerini kullandı. Şehir şehir onunla geziyor: 50 bin de verseler satmam Kocaeli'de 9 yıldır baktığı kazı evlatlarından ayırmayan Yılmaz Evcenler, şehir şehir onunla seyahate çıkıyor. Boynuna takılan kırmızı papyonu ile minibüsün ön koltuğunda seyahat eden 'Cango' isimli kaz, gittiği her yerde sevgiyle karşılanıyor. BiP'te paylaş

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