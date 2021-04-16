Herkesin erkek mesleği dediği işi tek başına yapıyor: Gelen müşteriler şaşırıyor

Babasının işi olması nedeniyle bu mesleği severek, yaşayarak ve dinleyerek büyüdüğünü kaydeden Çolak, “İlçemizde okul açıldıktan sonra şansımı denemek istedim. Bitirdikten sonra mülakatlar dolayısıyla 3 sene bekledim. Daha yeni atandım. Severek yapıyorum. Evliyim, 4 aylık bir kızım var. Şu ana kadar bir sorun yaşamadım. Bundan sonra da yaşayacağımı düşünmüyorum. Arazi şartları bazen zorlasa da severek yaptıktan sonra hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. İstediğimiz zaman, sevdiğimiz zaman, emek verdiğimiz zaman her şeyi başarabileceğimize inanıyorum” dedi. Doğada olmanın ayrı bir zevk olduğunu dile getiren Çolak, “Arazi şartları ve orman olması nedeniyle uzaktan bakıldığı zaman zor gibi, yapılamaz gibi görünüyor. İçine girdiğin zaman çok kolay ve çok güzel bir meslek. Özellikle doğada olmak ayrı bir zevk. Kadınlarımız bence bir denesinler eminim onlar da çok seveceklerdir” diye konuştu.