Gündem Herzogun Anıtkabir defterine yazdığı İbranice not dikkat çekti
POLİTİKA

Herzog'un Anıtkabir defterine yazdığı İbranice not dikkat çekti

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, resmi ziyaret kapsamında geldiği Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti. Herzog'un, Anıtkabir defterine İbranice olarak yazdığı not dikkat çekti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Herzogun Anıtkabir defterine yazdığı İbranice not dikkat çekti
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un iki günlük Türkiye ziyareti sürüyor.

  • Dün Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret eden Herzog, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Herzog, saygı duruşunun ardından beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi.

ANITKABİR DEFTERİ'NE YAZDI

Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzalayan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, deftere şunları yazdı:

  • "Büyük vizyoner Mustafa Kemal Atatürk`ü ebedileştiren bu tarihi mekanı ziyaret etmek farklı bir ayrıcalık. Bu büyük liderin ilerleme ve barış mirasının bilgeliğini takip ederek ve cesurca iş birliği yolunu seçerek milletlerimiz, inançlarımız, bölgemiz ve dünya için daha güvenli ve daha istikrarlı bir dünya vaadinden elde edilecek birçok gerçeği içtenlikle karşılayalım."

İBRANİCE NOT

Herzog, Anıtkabir defterine İbranice olarak; "Vazgeçin kötülükten, iyilik yapın; barış için çalışın, barışın ardından koşun" notunu düştü. Bu notun Zebur'dan bir alıntı olduğu ifade edildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara'dan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Herzog ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Atatürk Havalimanı'na geldi. Cumhurbaşkanı Herzog makam aracıyla İstanbul'da konaklayacağı otele hareket etti.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür: Sıcak karşılama için minnettarım
GÜNDEM
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür: Sıcak karşılama için minnettarım

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Ankara’ya iniş yaptı
DÜNYA
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Ankara’ya iniş yaptı

İsrail Cumhurbaşkanını taşıyan uçaktaki Türkiye detayları
DÜNYA
İsrail Cumhurbaşkanını taşıyan uçaktaki Türkiye detayları
52 ile kodlu uyarı

52 ile kodlu uyarı

​Meteoroloji İstanbul ve bazı illeri uyardı.
Emre itaatetmeyip savaşa katıldılar

Emre itaat
etmeyip savaşa katıldılar

​İngiliz ordusunda Ukrayna çatlağı.
Prens Williamdan skandal açıklama: Afrika ve Asyada kan dökülmesine alışkınız bunu Avrupada görmeye yabancıyız

Bir önceki aya göre değişim göstermedi.

​Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni dönem.

​TIR ve kamyonlar parklara yönlendiriliyor.

​Ukrayna için korkutan nükleer açıklaması.

​'Kız kaçırma' kavgasında altı kişi yaralandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.