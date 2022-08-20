Gündem Hesabına gelen paraların sahibini arıyor Günlük 5 bin liradan 30 bin lirayı buldu
ELAZIĞ

Hesabına gelen paraların sahibini arıyor: Günlük 5 bin liradan 30 bin lirayı buldu

Elazığ’da yaşayan iş adamı Kazım Üstün, banka hesabına yanlışlıkla yatırılan paraların sahibini arıyor. Günlük 5 bin liradan şimdiye kadar hesabına 30 bin lira para geldiğini belirten Üstün, olası bir dolandırıcılığa karşı para gelişini kapatamadıklarını ama para çıkışını kapattıklarını belirtiyor.

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Haber Merkezi İHA
Hesabına gelen paraların sahibini arıyor: Günlük 5 bin liradan 30 bin lirayı buldu
Hesabına yanlışlıkla yatırılan paraların sahibini arıyor

Elazığlı iş adamı Kazım Üstün, 7 Ağustos günü banka hesabına gelen paraları görünce şaşırdı. İşlerinin yoğunluğundan dolayı bir süre hesabında parayı bekleten Üstün’ün hesabına gün geçtikçe başka isimlere ait banka hesapları tarafından para akışı devam etti.

Üstün, tanımadığı şahıslar tarafından hesabına yatırılan paraları gerçek sahiplerine iade etmek için banka ile iletişime geçti. Şu sürece kadar hesabına toplam 30 bin lira yatan Üstün, örnek bir vatandaşlık görevi sergileyerek parayı hiçbir şekilde harcamadı.

Paranın sahiplerini arayan iş adamı Kazım Üstün, ’’Ayın 7’si itibariyle hesabıma bilmediğim şahıslar tarafından değişik isimli kişilerden para akışı sağlandı şirket hesabıma. Neden gönderdiklerini bilmiyorum. Gönderen kişileri de tanımıyorum. Önemli olan il dışından değil hepsi Elazığ merkezden geliyor bu paralar. Ben bankam ile de görüştüm. Banka gereken önemleri aldı. Niye bu paraların benim hesaba geldiğini bilmiyorum.

Bu paraların sahiplerini bulduğumuzda paralarını geri göndereceğiz. Ortalama şuan 30 bin civarında para geldi ve günlük olarak para gelmeye devam ediyor. Para gelişini kapatamıyoruz ama para çıkışını kapattırdık her hangi bir dolandırıcılığa karşı. Şaşırdım, bilmediğim tanımadığım ve ticaret yapmadığım insanlar tarafından günlük bana bir para akışı oluyor.

Siz olsanız şaşırmamızsınız hiçbir şey yapmadan günlük hesabınıza sabah kalkıyorsunuz her gün 5 bin lira para yatıyor. Şuan herkesin yapması gereken bir durum. Normal de benim olmayan para belki atan kişilerin ihtiyacı vardır, taksit yatırmıştır, yanlışlık olmuştur tabi ki ben bu paraları göndereceğim. Herkesin de bu tarz durumlarda göstermesi lazım bu bir insanlık görevi” dedi.

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