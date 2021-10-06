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ANKARA

Hesabınızı 2023’e göre yapın

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisine ‘baskın seçime hazır olun’ mesajı veren Kılıçdaroğlu’na cevap verdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, “Erken seçim, seçimlerin öne çekilmesi, baskın seçim yoktur. Herkes hesabını 2023 yılının Haziran ayına göre yapmalıdır. Zillet İttifakı biraz sabretsin." ifadelerini kullandı.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
​Hesabınızı 2023’e göre yapın
Devlet Bahçeli

“Türkiye’nin bölücülük sorunu vardır” diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Terörist Cemil Bayık’ın sözde Kürt sorununun çözüm yeri olarak Meclis’i, muhatabı da HDP olarak göstermesi CHP’ye girdiği ver kaçın ifşasıdır” dedi. “Baskın seçim yok” diyen Bahçeli, muhalefete hesabını 2023’e göre yapması tavsiyesi geldi.

MHP Grubu’nda konuşan Bahçeli özetle şunları kaydetti:

ÜLKÜ OCAKLARI TEPKİSİ

  • FETÖ irtibatlı bir senatör Temsilciler Meclisi’nin gündemine Ülkü Ocaklarını getirmiştir. Bu kadar mı korkuyorlar bizden? Bu kadar mı kabuslar görüyorlar Ülkücülerin varlığından? Bu denli mi ürküyorlar cesaretimizden? Ne biliyorsanız onu yapın, elinizden geleni ardınıza koymayın.

Devlet Bahçeli: Terör örgütü arayanlar Pensilvanya'ya baksın
OYNAT 01:23
Devlet Bahçeli: Terör örgütü arayanlar Pensilvanya'ya baksın
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli 'Ülkücülerin varlığından bu kadar mı korkuyorsunuz? Ben Ülkü Ocaklarında yetişmiş bir Genel Başkan olmaktan gurur duyuyorum. Dünyaya bin kez daha gelsem yine Ülkü Ocakları'na giderdim. Ülkü Ocakları'ndan vatan sevdalısı çıkar, yiğit çıkar, adam çıkar. Ülkü Ocakları'ndan bir tek terörist çıkmaz. Terör örgütü arıyorlarsa Pensilvanya'ya baksınlar' dedi.

KÜRT SORUNU YOKTUR

Türkiye’de Kürt sorunu yoktur, Kürt kardeşlerimi sorun olarak gören CHP vardır, İP vardır, HDP vardır, köşesiz köşe yazarları vardır, karanlığın teşrifatçısı satılmış aydınlar vardır. HDP meşru organ değil, terörizmin gayri meşru oluşumudur. HDP’yi meşru görmek, Kılıçdaroğlu’nu terörün vagonu yapacaktır.

BÖLÜCÜLÜĞE NEŞTER

  • Türkiye’nin terör ve bölücülük sorunu vardır. Ve bu sorunlara neşter vurulmuş, cerrahi müdahalenin sonuna gelinmiştir. Terörist Cemil Bayık’ın sözde Kürt sorununun çözüm yeri olarak Meclis’i, muhatabı da HDP olarak göstermesi CHP’ye girdiği verkaçın ifşasıdır. Kürt sorunun seslendirilmesi, Kürt kökenli vatandaşlarımıza yapılan hakarettir.

BASKIN SEÇİM YOK

Kılıçdaroğlu, partisine baskın seçime hazır olun mesajı veriyor. Zihni ve siyaseti baskın yemiş bu zata tekraren hatırlatıyor, sözlerimin kulağına küpe olmasını ümit ediyorum. Erken seçim, seçimlerin öne çekilmesi, baskın seçim yoktur. Herkes hesabını 2023 yılının haziran ayına göre yapmalıdır.

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