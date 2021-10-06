​Hesabınızı 2023’e göre yapın

“Türkiye’nin bölücülük sorunu vardır” diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Terörist Cemil Bayık’ın sözde Kürt sorununun çözüm yeri olarak Meclis’i, muhatabı da HDP olarak göstermesi CHP’ye girdiği ver kaçın ifşasıdır” dedi. “Baskın seçim yok” diyen Bahçeli, muhalefete hesabını 2023’e göre yapması tavsiyesi geldi.
MHP Grubu’nda konuşan Bahçeli özetle şunları kaydetti:
ÜLKÜ OCAKLARI TEPKİSİ
- FETÖ irtibatlı bir senatör Temsilciler Meclisi’nin gündemine Ülkü Ocaklarını getirmiştir. Bu kadar mı korkuyorlar bizden? Bu kadar mı kabuslar görüyorlar Ülkücülerin varlığından? Bu denli mi ürküyorlar cesaretimizden? Ne biliyorsanız onu yapın, elinizden geleni ardınıza koymayın.
KÜRT SORUNU YOKTUR
Türkiye’de Kürt sorunu yoktur, Kürt kardeşlerimi sorun olarak gören CHP vardır, İP vardır, HDP vardır, köşesiz köşe yazarları vardır, karanlığın teşrifatçısı satılmış aydınlar vardır. HDP meşru organ değil, terörizmin gayri meşru oluşumudur. HDP’yi meşru görmek, Kılıçdaroğlu’nu terörün vagonu yapacaktır.
BÖLÜCÜLÜĞE NEŞTER
- Türkiye’nin terör ve bölücülük sorunu vardır. Ve bu sorunlara neşter vurulmuş, cerrahi müdahalenin sonuna gelinmiştir. Terörist Cemil Bayık’ın sözde Kürt sorununun çözüm yeri olarak Meclis’i, muhatabı da HDP olarak göstermesi CHP’ye girdiği verkaçın ifşasıdır. Kürt sorunun seslendirilmesi, Kürt kökenli vatandaşlarımıza yapılan hakarettir.
BASKIN SEÇİM YOK
Kılıçdaroğlu, partisine baskın seçime hazır olun mesajı veriyor. Zihni ve siyaseti baskın yemiş bu zata tekraren hatırlatıyor, sözlerimin kulağına küpe olmasını ümit ediyorum. Erken seçim, seçimlerin öne çekilmesi, baskın seçim yoktur. Herkes hesabını 2023 yılının haziran ayına göre yapmalıdır.