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Hezimet sonrası toparlanamayan CHP'nin umudu erken seçim: Bu iktidar beş yıl kalamaz

Genel seçimlerde uğradığı hezimetin ardından hem parti içi hem de ittifaktaki diğer partilerle gerilim yaşayan CHP umudunu erken seçim ihtimaline bağladı. Yerel seçimlerden başarıyla çıkacaklarını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, bunun sonucunda iktidarın da değişeceğini öne sürdü. Uyar, "Seçim sonuçları beraberinde erken seçim getirir. İnanın, bu iktidar beş yıl kalamayacak. Bunlardan kurtulacağımız zaman uzun zaman değildir." dedi.

10:04 . 1/09/2023 الجمعة
Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yenilgiye uğrasa da bunu bir başarı olarak gören CHP, şimdi de 2024 mart ayında yapılacak yerel seçimlerde başarılı olacağını öne sürdü.

Seçim hezimetinin ardından hem parti içi hem de ittifaktaki diğer partilerle gerilim yaşayan CHP umudunu erken seçim ihtimaline bağladı.

'Yerel seçimden başarılı çıktığımızda iktidar yerinde kalmayacak'

Sözcü'de yer alan habere göre; İzmir'in Dikili ilçesinde 37. Gerçekleştirilen Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali kapsamında, "Yerel Seçimlere Doğru Türkiye" panelinde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, Mart 2024'teki seçimlerden başarı ile çıkacaklarını ve bunun sonucunda iktidarın yerinde kalamayacağını belirtti.

'Yine bir Kemal'e yol arkadaşlığı yapacağız'

Uyar,
"100 yıl önce nasıl bir Kemal'le yol arkadaşlığı yaptıysak, yine bir Kemal'le 100. yılda yol arkadaşlığı yapacağız. CHP kendisini değiştirir, dönüştürür. Değişim tartışması bir kişinin üzerine yıkılarak olmaz. Seçim yenilgisinin sorumluluğu da bir kişinin üzerine yıkılamaz"
dedi.

Umut bağlanan bir CHP varmış

Seçim sonuçlarının beraberinde erken seçim getireceğini öne süren Uyar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnanın, bu iktidar beş yıl kalamayacak. Bunlardan kurtulacağımız zaman uzun zaman değildir. Umut bağlanan bir CHP var. Birlikteliğimizi dağıtmadan iktidara tokadı atacağız ve sonra gerisi gelir."


#CHP
#Seçim
#Hasan Efe Uyar
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