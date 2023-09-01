Hezimet sonrası toparlanamayan CHP'nin umudu erken seçim: Bu iktidar beş yıl kalamaz

"100 yıl önce nasıl bir Kemal'le yol arkadaşlığı yaptıysak, yine bir Kemal'le 100. yılda yol arkadaşlığı yapacağız. CHP kendisini değiştirir, dönüştürür. Değişim tartışması bir kişinin üzerine yıkılarak olmaz. Seçim yenilgisinin sorumluluğu da bir kişinin üzerine yıkılamaz"