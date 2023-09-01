Hezimet sonrası toparlanamayan CHP'nin umudu erken seçim: Bu iktidar beş yıl kalamaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde yenilgiye uğrasa da bunu bir başarı olarak gören CHP, şimdi de 2024 mart ayında yapılacak yerel seçimlerde başarılı olacağını öne sürdü.
Seçim hezimetinin ardından hem parti içi hem de ittifaktaki diğer partilerle gerilim yaşayan CHP umudunu erken seçim ihtimaline bağladı.
'Yerel seçimden başarılı çıktığımızda iktidar yerinde kalmayacak'
Sözcü'de yer alan habere göre; İzmir'in Dikili ilçesinde 37. Gerçekleştirilen Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali kapsamında, "Yerel Seçimlere Doğru Türkiye" panelinde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, Mart 2024'teki seçimlerden başarı ile çıkacaklarını ve bunun sonucunda iktidarın yerinde kalamayacağını belirtti.
'Yine bir Kemal'e yol arkadaşlığı yapacağız'
Umut bağlanan bir CHP varmış
Seçim sonuçlarının beraberinde erken seçim getireceğini öne süren Uyar, sözlerini şöyle sürdürdü: