Hiç mi vicdan insaf kalmadı Hiç mi vicdan insaf kalmadı MHP lideri Bahçeli, başta Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP’lilerin İzmir depremi üzerinden yaptıkları siyaseti maskaralık olarak nitelendirdi. Bahçeli, “Deprem enkazı üzerinde siyaset yapayım derken hamaset ve hamakat çukuruna yuvarlanmışlardır. Sizde hiç mi iz’an, hiç mi insaf, hiç mi vicdan kalmadı” dedi.

Nur Banu Aras 04 Kasım 2020, 00:00 Son Güncelleme: 04 Kasım 2020, 02:20 Yeni Şafak