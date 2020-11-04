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ANKARA

Hiç mi vicdan insaf kalmadı

Hiç mi vicdan insaf kalmadı

MHP lideri Bahçeli, başta Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP’lilerin İzmir depremi üzerinden yaptıkları siyaseti maskaralık olarak nitelendirdi. Bahçeli, “Deprem enkazı üzerinde siyaset yapayım derken hamaset ve hamakat çukuruna yuvarlanmışlardır. Sizde hiç mi iz’an, hiç mi insaf, hiç mi vicdan kalmadı” dedi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
MHP lideri Bahçeli, başta Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP’lilerin İzmir depremi üzerinden yaptıkları siyaseti maskaralık olarak nitelendirdi. Bahçeli, “Deprem enkazı üzerinde siyaset yapayım derken hamaset ve hamakat çukuruna yuvarlanmışlardır” dedi.
MHP lideri Bahçeli, başta Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP’lilerin İzmir depremi üzerinden yaptıkları siyaseti maskaralık olarak nitelendirdi. Bahçeli, “Deprem enkazı üzerinde siyaset yapayım derken hamaset ve hamakat çukuruna yuvarlanmışlardır” dedi.

Partisinin Meclis grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, İzmir’deki depremle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den İzmir depremi sonrası ilk açıklama
  • Bahçeli, “Keşke uyarılar, hazırlanmış raporlar dikkate alınıp çöken binaların depreme dayanıklı olup olmadığı yıllar önce kontrol edilseydi, anbean etkili bir denetim süreci işletilebilseydi. Ne yazık ki, depremin ağır faturasını mazlumlar ödemiş, suçu günahı olmayan insanlarımızın üzerini beton bloklar örtmüş ve kapatmıştır. Ölüm bu kadar ucuz olmamalıdır” dedi.

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UTANÇ VESİKASI

  • Türkiye’nin başta İstanbul depremi olmak üzere acilen her türlü senaryoya göre hazırlıklarını yapması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP’lilerin İzmir’deki deprem üzerinden siyasi çıkar peşinde koşmasını sert bir şekilde eleştirdi. Bahçeli, “CHP Genel Sekreteri’nin çadırlar üzerinden İzmir Belediyesi’ni övüp AFAD’ı kötülemesi, bir başka CHP’linin, ‘Kendi binalarının güvenliğini sağlayamayan devlet kendi vatandaşlarının canını nasıl koruyacak’ sorusunu sorması hakikaten utanç vesikasıdır” diye konuştu.

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HAMAKAT ÇUKURUNA YUVARLANDILAR

  • Bahçeli, “Bir diğer asıl ve ana sorun ise elbette Kemal Kılıçdaroğlu’nun tutumudur. CHP Genel Başkanı’nın depremden bir gün sonra afet alanına gidip siyasi propagandaya heves etmesi, mücadelenin merkezine İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni yerleştirmesi bir defa gafillik, ahlaki çarpıklık ve siyaset ayıbıdır. İzmir feryat ederken partizanlık yapmak Kılıçdaroğlu’na ne kazandırmıştır? Kılıçdaroğlu ve yakın çevresi istismarın dibini boylamış, siyasetlerini maskaraya çevirmiştir. Deprem enkazı üzerinde siyaset yapayım derken hamaset ve hamakat çukuruna yuvarlanmışlardır” diye konuştu.

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