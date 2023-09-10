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Hindistan'daki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Hindistan'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü. Erdoğan, saat 21.15'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

22:22 . 10/09/2023 Pazar
AA
Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak, saat 21.15'te Esenboğa Havalimanı'na indi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Ankara Valisi Şahin karşıladı

Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve diğer yetkililer de Ankara'ya geldi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sona eren G20 Zirvesi sonrası dünyaya önemli mesajlar: Batı 3 maymunu oynuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sona eren G20 Zirvesi sonrası dünyaya önemli mesajlar: Batı 3 maymunu oynuyor

Hindistan'daki G20 Zirvesi'nin sona ermesinin ardından önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşında her iki tarafı da masada topladığına dikkat çekerek tahıl krizinin çözümü konusuna değindi. Erdoğan mülteci kriziyle ilgili, "Denizler mülteci mezarlığı oldu. Yerinden edilenler ülkelerine dönüşleri sağlanmalı" dedi. Batı'da artan İslamofobi'ye tepki göstererek, "Bu barbarlık karşısında üç maymun oynanıyor" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin açıkladığı Orta Vadeli Program'a uluslararası yatırımcılar tarafından ilgi gösterildiğini ifade eden Erdoğan, "Güçlenen Türkiye gerçeği anlaşıldı" diye konuştu. Ayrıca "Bizi 50 yıldır AB üyesi ülkeler hep oyalamıştır, bugün de oyalıyorlar. Türkiye Türkiye'dir, biz yolumuza devam ederiz" diyerek AB'ye sert çıktı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Hindistan
#Türkiye
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