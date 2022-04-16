Hindistan'ın Rusya'dan 48 Mi-17 V5 helikopteri satın alma ihalesini iptal ettiği ileri sürüldü

Haberde, ismi açıklanmayan kaynağın söz konusu ihalenin iptalinin Rusya-Ukrayna savaşıyla alakasının olmadığını vurgulayarak "48 Mi-17V5 helikopteri için yapılan ihale, yerlileştirme çalışmaları nedeniyle geri çekildi. Hindistan Hava Kuvvetleri, artık helikopterler için yerli bir programı destekleyecek." değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.

Hindistan'ın savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltmak için yerli üretime ağırlık vermeye başladığı biliniyor.

Hindistan savunma sanayisinin yüzde 60'ını Rusya'dan karşılıyor

Rusya, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana yakın ilişki içinde bulunduğu Hindistan'ın savunma sanayisi ihtiyaçlarının yaklaşık yüzde 60'ını temin ederek Yeni Delhi yönetiminin önde gelen savunma tedarikçisi olarak öne çıkıyor.

Hindistan Savunma Bakanlığı, en önemli tedarikçisi Rusya'nın askeri ekipman tedarik edememe ihtimaline karşın helikopter, tank motoru, füzeler ve havadan erken uyarı sistemleri de dahil olmak üzere çok sayıda savunma ekipmanının üretimini artıracağını açıklamıştı.

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Savunma Bakanı Rajnath Singh, yaptığı açıklamada, yurt içinde üretilecek askeri teçhizatlar listesini yayımlarken Hindistan'ı bir savunma üretim merkezi olarak geliştirmeyi amaçladıklarını kaydetmişti.

Bakanlığın internet sitesinde, beş yıl içinde yerel savunma üreticilerine 28 milyar dolar değerinde askeri teçhizat siparişi verilmesinin planlandığı ifade edilmişti.

Biden ve Modi görüşmesi

ABD Başkanı Joe Biden ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 11 Nisan'da 4. ABD-Hindistan 2 2 Bakanlar Diyaloğunun açılışında çevrimiçi olarak bir araya gelmişti.

Görüşmede, Biden ve Modi, temiz enerji, teknoloji ve askeri alanda iş birliği yanında ekonomik ve halklar arasındaki bağların genişletilmesiyle ABD-Hindistan ilişkilerinin güçlendirilmesi taahhüdünde bulunmuştu.

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Konuya dair yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının da gündeme geldiği görüşmede tüm ülkelerin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması için ortak amaçlar paylaştığı aktarılmıştı.

FOTOĞRAF 15 Dubai ve Hindistan'da ticaret alanında faaliyet gösteren Adnani ve Raina ailelerinin kızları Revna ile oğulları Anubhav'ın 3 gün 3 gece süren masal gibi düğünleriyle salgın sonrası Türkiye'de Hint düğünleri yeniden başladı. Tesisler bölgesi Kundu'da lüks bir otelde düzenlenen yüksek bütçeli düğün için hazırlıklar sekiz ay önceden başladı. Hindistan'dan çok sayıda sanatçı ve görevlinin de geldiği düğünde, binlerce çiçek kullanılarak 7 tır malzemeyle dekorlar hazırlandı.<br><br> Konsept için Kapadokya'dan balonlar getirilerek, dekor tasarlandı. Hint geleneklerine göre yapılan düğüne Birleşik Arap Emirlikleri kenti Dubai ve Hindistan'dan 700 davetli katıldı. 3 gün 3 gece süren milyon dolarlık düğün \"hoş geldiniz\" partisiyle başladı.<br><br> İkinci gün \"hi çayı\", gelin ve damat ailelerinin danslarıyla devam eden düğünde, kına organizasyonu yapıldı. Profesyonel sanatçılar düğüne katılan kadınların ellerine özel desenlerle kına uyguladı.<br><br> Kurulan tandırlarda pişirilen özel ekmek, hazırlanan bol baharatlı Hint yemekleri ve içecekler misafirlere servis edildi. Düğün için Dubai ve Hindistan'dan gelen özel 60 kişilik mutfak ekibine Türk aşçılar da yardım etti.<br><br> Tekneyle sahilden merasim alanına gelen gelin Revna Adnani ile damat Anubhav Raina, yöresel kıyafetli davetliler tarafından alkışlarla karşıladı. Platforma geçen gelin ve damat, Hintli sanatçıların müziği eşliğinde dans etti.<br><br> Üçüncü gün ise dini tören ve barat töreni yapıldı. Ziyafetlerin yanı sıra danslı müzikli eğlenceler gerçekleştirildi, davetlilere evlilik resepsiyonu verildi. Düğünde davetlilere 450 kişilik ekip hizmet etti.<br><br> Düğün organizasyonları yapan Inventum Global'in Hint Düğünleri Müdürü Mustafa Onat, salgın nedeniyle iki yıl aradan sonra Hint düğünlerine yeniden başladıkları için mutlu olduklarını söyledi.<br><br> İki yıllık aradan sonra yaptıkları ilk Hint düğünü olduğunu vurgulayan Onat, \"Aile Dubai'de yaşıyor ama misafirlerimizin yarısı Hindistan'dan geldi. Bu düğünlerin salgından sonra yeniden başlaması bize büyük heyecan verdi. Bu sene için konfirme olmuş 10 düğünümüz var.\" dedi.<br><br> Düğünde 250'si Dubai ve Hindistan'dan olmak üzere 450 kişinin çalıştığını vurgulayan Onat, salgın sürecinde Türkiye'de Hint düğünü yapılamadığını dile getirdi.<br><br> Organizasyonun Hintli acente sahibi Pawan Mirchandani de salgın sürecinde sıkıntılar olduğu için Hindistan'da düğün yapamadıklarını vurgulayarak, güzel bir düğünü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.<br><br> Vize kolaylığı sağlanırsa Türkiye'de çok daha fazla düğünün yapılabileceğini ifade eden Mirchandani, \"Hint düğünleri için Türkiye çok iyi bir destinasyon. Çok güzel bir düğün oldu, insanlar bol bol eğlendi, herkes çok mutlu.\" diye konuştu. Üç gün üç gece masalsı Hint düğünleri başladı: 7 tır malzeme geldi Turizm kenti Antalya'da Hint geleneklerine göre 700 misafirin katılımıyla düzenlenen, 7 tır malzemeyle binlerce çiçek ve Kapadokya'dan getirilen balonlarla dekoru özel tasarlanan düğünde 450 kişilik ekip görev aldı. BiP'te paylaş

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