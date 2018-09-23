Gündem Hırsız karakola sığındı
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Mahalleliden kaçan hırsız karakola sığındı

Hırsız karakola sığındı

Aydın Efeler’deki Veysipaşa Mahallesi’nde vatandaşlar sabaha karşı bir evden hırsızlık yapmaya çalışan Birhan Girgin’i fark etti. Mahalleli sokağa çıkıp hırsızı kovaladı. Çok korkan hırsız, koşarak mahalledeki karakola sığındı.

Haber Merkezi DHA
Mahalleye dayanan hırsızı fark eden vatandaşlar zanlıyı karakola kadar kovaladı.
Mahalleye dayanan hırsızı fark eden vatandaşlar zanlıyı karakola kadar kovaladı.

Olay, dün saat 02.30 sıralarında, Veysipaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre hırsızlıktan sabıkalı Birhan Girgin, çevreyi kontrol ederek bir eve balkondan girmek istedi. Balkona çıktığı an ev sahibiyle göz göze gelen Girgin, çıktığı yerden inerek kaçtı.

Tüm mahalleli peşine düştü

Aynı gece bir başka eve girmeye kalkışan Birhan Girgin, bu kez mahalle sakinleri tarafından fark edilince tekrar kaçmaya çalıştı.

  • Mahallelinin peşini bırakmadığı zanlı, polis merkezine sığındı. Polis, Birhan Girgin’i gözaltına aldı. Hırsızlıktan sabıkası olan Girgin’in ayrıca 6 ayrı hırsızlık suçundan arandığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Birhan Girgin, tutuklandı.

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