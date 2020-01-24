'Hırsız var' diye polisi aradılar yakayı ele verdiler

Maltepe’de polisiye filmlerini aratmayacak bir olay yaşandı. İdealtepe mahallesi cuma sokaktaki evlerinde oturan B. G. V, G. S, ve B. isimli kişiler, polisi arayarak evlerine hırsızların girmeye çalıştığı ihbarında bulundu. Ev sakinleri korkudan kendilerini evin bir odasına kapattı. Kapıyı açıp eve giren iki şüpheli ise dairede hırsızlık yapmaya başladı.

İHA Çok sayıda hint keneviri ele geçirildi.

POLİSLER DE ŞAŞKINA DÖNDÜ

Adrese gelen polis ekipleri, evin açık kapısından içeri girdiklerinde iki şahısla karşılaştı. Şüphelileri etkisiz hale getiren polisler, ev sahiplerinin bulunduğu odaya geçti. Ardından evdeki incelemeleri genişleten polis ekipleri bir odanın kapısını açtıklarında ise adeta şaşkına döndü.

50 kök ele geçirildi

Odanın hint keneviri tarlasına dönüştürüldüğünü gören polis ekipleri bu kez ev sahiplerini gözaltına aldı. Yapılan incelemede aynı zamanda evde 50 kök Hint keneviri ele geçirdi.

İHA Polise hırsızlık ihbarında bulunan kişiler, evlerini zehir tarlasına çevirmiş.

Odada saklanırken bulundular

Polis, yakaladığı şahısları uyuşturucu madde imalatı suçundan gözaltına alacağı sırada gerçek ortaya çıktı. Ev sahiplerinin bir odada saklandığını tespit eden polis, Hint kenevirlerinin ev sahiplerine ait olduğunu ve bu evde yetiştirildiğini tespit etti.

Adliyeye sevk edildiler

Ev sahipleri B. G. V. G. S. B. isimli şahıslar uyuşturucu madde imalatı suçundan Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine eve giren iki şahıs ise hırsızlık olayı nedeniyle Küçükyalı Polis Merkezi’ne götürüldü. Burada yapılan işlemlerinin ardından şahıslar adliyeye sevk edildi.