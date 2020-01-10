Gündem Hırsız yakalanınca evine girdiği ailenin aracını yaktı
ADANA

Soygunda yakalanan hırsız ev sahibinin aracını kundakladı

Hırsız yakalanınca evine girdiği ailenin aracını yaktı

Adana'da birkaç gün önce hırsızlık için girdiği evde ev sahibi tarafından yakalanan S.D., bugün de ailenin otomobilini ateşe verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında otomobil, kullanılmaz hale geldi. Olay anı, saniye saniye güvenlik kamerasına da yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Kundaklanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kundaklanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Dedekorkut Mahallesi Çukurova Caddesi'nde meydana geldi. S.D., birkaç gün önce gece saatlerinde hırsızlık amacıyla aynı mahallede oturan Mehmet Ok'un evine girdi.

S.D., Ok'un kızı tarafından fark edilince kaçtı. Mehmet Ok., dün gündüz saatlerinde durumu S.D.'nin babasına anlattı.

OTOMOBİL KULLANILMAZ HALDE

Bugün saat 04.00 sıralarında Mehmet Ok'un evinin önüne park ettiği otomobili, ateşe verildi. Bitişikte oturan kuzeni, durumu Mehmet Ok'a haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangında otomobil, kullanılmaz hale geldi.

HIRSIZ TARAFINDAN KUNDAKLANMIŞ

Olayın ardından polisler birlikte komşusunun evinin güvenlik kamerasını inceleyen Ok, otomobilin S.D. tarafından kundaklandığını gördü. Şüphelinin daha önce hırsız amacıyla evine girdiğini belirten Ok, "Baktık bizim mahallenin çocuğu. Arkasına koştuk ama yakalayamadık. Sabah gittim babasına söyledim. Oğlun böyle böyle yaptı dedim. O da 'ben ona kızarım' dedi. Demek kızmış ki bu gece de gelip arabayı yakmış. Kamera görüntüsünden de o olduğu tespit edildi" dedi.

Olay anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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FOTOĞRAF 12
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