Gündem Hırsızlar pes dedirtti Bir aydır aynı apartmanı talan ettiler
İSTANBUL

Hırsızlar pes dedirtti: Bir aydır aynı apartmanı talan ettiler

Esenyurt’ta hırsızlar bir binayı onlarca kez soydu. Son bir ay içerisinde defalarca aynı binaya giren hırsızlar ayakkabı, motosiklet ve tekerlek çaldı.

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Haber Merkezi İHA
Hırsızlar pes dedirtti: Bir aydır aynı apartmanı talan ettiler
Arşiv.
Binaya giren hırsızların ise apartman içerisindeki rahat tavırları pes dedirtti. Defalarca yaşanan hırsızlık anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Esenyurt Güzelyurt Mahallesi’nde bulunan bir binada yaşandı. İddiaya göre hırsızlar, yaklaşık bir aydır bir apartmanı mesken tuttu. Onlarca kez aynı binaya giren farklı hırsızlar, önlerine çıkan ayakkabı, müzik kutusu, motosiklet ve benzeri birçok eşya çaldı. Hırsızların apartman içerisinde çok rahat hareket etmesi görenlere pes dedirtti. Yaşanan hırsızlıktan dolayı apartman sakinleri isyan ederken yetkililerden konu ile ilgili yardım istedi. Defalarca aynı apartmanda yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı

  • “Gece kalkıp ayakkabılar yerinde mi diye kontrol ediyorum

Olay anlarını anlatan bir apartman sakini, “Biz artık korku ile yaşıyoruz. Güvenlik kameralarında da açıkça görünüyor adamlar o kadar rahat hareket ediyor ki şaşırıyorum. Bizim aşağıda bulunan araba lastiklerini çalmışlar mesela. Hem de iyi olanları ayırmışlar, diğerlerini bırakmışlar. Kapılarımızı kilitlemeyince korkuyoruz. Her hafta en az bir kez yaşanıyor. Hele bu hafta içerisinde kaçıncı girmesi sayamıyorum. Genç genç çocuklar giriyorlar ne bulursa çalıyorlar. Araba tekeri, motosiklet, ayakkabı, müzik kutusu hiç fark etmiyor onlar için. Belki bu çocuklar kendi apartmanlarında bu kadar rahat hareket etmiyorlardır. Yani ayakkabılarımızın gitmesi bir şey değil yakında evimize de girecekler. Biz korku ile yaşıyoruz. Kapı çalındığı zaman korku ile açıyoruz. Her hafta ayakkabı almaya başladık. Artık gece uyanıp ayakkabılarım yerinde mi diye kontrol ediyorum” dedi.

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Hırsızın evini basan jandarma şaştı kaldı: Hemen satmak yerine evine götürüp işledi
FOTOĞRAF 7
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Olay, Honaz ilçesine bağlı Ovacık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Trabzon hurması yetiştiriciliğinin yaygın olduğu mahallede artan hırsızlık olayları nedeniyle tarlasını kontrole giden Mahalle Muhtarı Rafet Özcan, birkaç gün sonra hasat etmeyi planladığı meyvelerinin çalındığını görünce şok oldu.
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Özcan’ın ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından müşterek çalışma başlatıldı.
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53 saatlik kayıtlar incelenerek bulundu<br><br>Üreticinin başına dert olan hırsızı yakalamak için yoğun bir çalışma gerçekleştiren JASAT, kırsal mahalleler ve ana güzergahlardaki kameralara ait 53 saatlik kaydı inceleyerek şüpheli aracı tespit etti. Plakadan şüpheli Kadir K’ya (48) ulaşan jandarma ekipleri, şüphelinin Pamukkale ilçesinde belirlenen adresine operasyon düzenledi.
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Operasyona giden jandarmalar <br>gördüklerine inanamadı<br>Arama yapmak için şüpheli Kadir K’nın adresine giden jandarmalar, evin terasında soyulup ipe dizilerek kuruması için askıya takılan Trabzon hurmalarını görünce neye uğradığını şaşırdı.
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Şüpheli Kadir K’nın Muhtar Rafet Özcan’ın bahçesinden çaldığı 650 kilo hurmayı taze olarak kilosu 3 TL’den satmak yerine kurutarak kilosunu 80 - 100 TL’ye pazarlamayı düşündüğü tespit edildi. Dalından ham olarak çalındıktan sonra JASAT’ın titiz çalışması sonucu bulunan hurmalar, işlenmiş olarak sahibine teslim edildi.
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Gözaltına alınan Kadir K., ifadesinde suçunu itiraf etti. Adli makamlara sevk edilen Kadir K., ‘Açıktan hırsızlık’ yaptığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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Son dönemde bölgede yaşanan hırsızlık olaylarının ardından üreticilerin kendi çapında önlemler aldığını ifade eden Rafet Özcan, “Ben Trabzon hurması yetiştiricisiyim. Geçimimi bu şekilde sağlıyorum. Önceki gün tarlaya gittiğimde hurmalarımın toplandığını gördüm. Hırsızlık olayını jandarmaya ihbarda bulundum. Jandarma sağ olsun gece gündüz demeden 48 saatte hırsızı yakalamayı başardı. Bu kadar sürede çalan kişinin kim olduğunu, aracını, soyulmuş hurmalarımı bulmuşlar. Beni arayıp hurmalarımı geri getirdiler. Suçluyu da adalete teslim ettiler. Jandarmamıza çok büyük teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
Hırsızın evini basan jandarma şaştı kaldı: Hemen satmak yerine evine götürüp işledi
Denizli'de dalından çaldığı 650 kilo Trabzon hurmasını, 3 TL'den satmak yerine işleyip kurutarak kilosu 80-100 TL'ye pazarlamayı düşünen hırsızın kolay para kazanma hevesi kursağında kaldı. Çaldığı hurmaları işleyip kuruması için evinin terasına asan hırsız, JASAT'ın 53 saatlik kamera incelemesiyle yakalandı.
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