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Gündem Hırsızlardan pes dedirten yöntem İşçi kılığına girip güpegündüz 2 bin 200 metre kabloyu çaldılar
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Hırsızlardan 'pes' dedirten yöntem: İşçi kılığına girip güpegündüz 2 bin 200 metre kabloyu çaldılar

İstanbul Bakırköy'de gündüz vakti fosforlu yelek giyip, kamyonetle sokağa gelen kişiler, 2 bin 200 metre fiber kablo çaldı. Güzevlik kameraları tarafından görüntülenen o anlardan kimlikleri tespit edilen hırsızlar gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Hırsızların kabloları çaldığı anlar kameralara böyle yansıdı.
Hırsızların kabloları çaldığı anlar kameralara böyle yansıdı.

Olay geçen pazartesi öğle saatlerinde Yeşilköy Halkalı Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sokağa döşenecek olan fiber internet kablosunu gözüne kestiren 5 hırsız, kamyonet ile caddeye geldi.

Giydikleri fosforlu işçi yeleklerle bir kişi kabloyu tuttu diğeri ise elektrikli hızar makinesi ile kabloları kesmeye başladı. 2 bin 200 metrelik kablonun çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, iki kişinin kabloyu kestiği, iki kişinin de parçalanmış kablo parçalarını kamyonete yüklediği görüldü.

Bolulu müteahhit fotoğrafını çektiği hırsızı polise teslim etti: Yakalamak için bir hafta nöbet tuttu
GÜNDEM
Bolulu müteahhit fotoğrafını çektiği hırsızı polise teslim etti: Yakalamak için bir hafta nöbet tuttu

Yaşanan hırsızlık sonrası yakalanan 4 hırsız polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da internet kablolarını çalan hırsızlar yüzünden öğrenciler uzaktan eğitim alamıyor
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Sultangazi Merkez Habipler Mahallesi 2724 Sokak'ta yaklaşık 1 ay önce havadan direklerle gelen bakır kablolar çalınınca bölgeye internet erişimi kesildi. Yaşanan hırsızlık olayından sonra kabloların bir bölümü yerlere saçılırken, kabloların bağlı olduğu bir direğin de yerinden söküldüğü görüldü. 200 hanenin bulunduğu sokakta yüzlerce öğrenci mağdur oldu.
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İnternet erişimi sağlanamadığı için öğrenciler, uzaktan eğitimden yararlanamıyor. İnternetsiz kalan sokak sakinleri, durumu yetkili kuruma bildirmesine rağmen sonuç alamadıklarını ifade ediyor.
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Mahalle sakinlerinden Hakan Taşçı, Sabit internet hatları için geçen kabloları eritip, içindeki bakırları alabilmek için kesip, çalmışlar. Bu sokakta 200'den fazla hanemiz var. Yaklaşık 1-1,5 aydır özellikle çocuklarımız sabit interneti bundan dolayı kullanamıyorlar. Uzaktan eğitim gören çocuklarımız ebeveynlerinin cep telefonu internetini kullanarak eğitim görmeye çalışıyorlar. 1-1,5 aydır bu sokağımız ve yaklaşık 400 tane çocuğumuz mağdur. 1 ay önce yetkili kuruma müracaatımız oldu. Bize en son 'Biz oraya hizmet getirdik, çalmışlar. Maliyeti yüksek. Şu anda bir şey yapamıyoruz' denildi. Hiçbir çocuğumuz sabit interneti kullanamıyor. Burası gecekondu mahallesi. Ailelerin de durumları belli. İnsanların durumu yok. Aylık alabilecekleri 3- 4 Gigabyte internet, o da 2-3 derste bitiyor. Geri kalan zamanlarda çocuklar eğitimini alamıyorlar dedi.
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Öte yandan, konuyla ilgili çalışma yürüten Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Merkez Habibler Mahallesi'ndeki kabloları çalan 1 kişiyi İsmetpaşa Mahallesi'nde geçen hafta yer altındaki kabloları çalmaya çalışırken suçüstü yakaladığı öğrenildi.
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İstanbul'da internet kablolarını çalan hırsızlar yüzünden öğrenciler uzaktan eğitim alamıyor
İstanbul Sultangazi'de 1 ay önce çalınan bakır kablolar yüzünden internet erişimi sağlanamıyor. İnternet olmadığı için yüzlerce öğrenci uzaktan eğitim alamayarak mağdur oldu. Polis, şüpheliyi başka bir mahallede kablo çalarken suç üstü yakaladı.


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