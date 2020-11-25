Hırsızlardan 'pes' dedirten yöntem: İşçi kılığına girip güpegündüz 2 bin 200 metre kabloyu çaldılar

Mahalle sakinlerinden Hakan Taşçı, Sabit internet hatları için geçen kabloları eritip, içindeki bakırları alabilmek için kesip, çalmışlar. Bu sokakta 200'den fazla hanemiz var. Yaklaşık 1-1,5 aydır özellikle çocuklarımız sabit interneti bundan dolayı kullanamıyorlar. Uzaktan eğitim gören çocuklarımız ebeveynlerinin cep telefonu internetini kullanarak eğitim görmeye çalışıyorlar. 1-1,5 aydır bu sokağımız ve yaklaşık 400 tane çocuğumuz mağdur. 1 ay önce yetkili kuruma müracaatımız oldu. Bize en son 'Biz oraya hizmet getirdik, çalmışlar. Maliyeti yüksek. Şu anda bir şey yapamıyoruz' denildi. Hiçbir çocuğumuz sabit interneti kullanamıyor. Burası gecekondu mahallesi. Ailelerin de durumları belli. İnsanların durumu yok. Aylık alabilecekleri 3- 4 Gigabyte internet, o da 2-3 derste bitiyor. Geri kalan zamanlarda çocuklar eğitimini alamıyorlar dedi.