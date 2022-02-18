Hırsızlardan vatandaşa pişkin cevap: Sana ne senin malın mı?

Olay, dün gece saat 04.00’de Bayrampaşa Yıldırım Mahallesinde meydana geldi.

İddiaya göre, daha önce keşif yaptıkları bakkalın önüne otomobilleri ile gelen şüpheliler bakkalı soymak için işe koyuldu. İçlerinden birisi dükkan önünde bulunan kameraların açsını değiştirirken bir diğeri ise kapıyı açmaya çalıştı.

İHA Hırsızların, bakkaldan sigaraları çaldıkları o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Uzun uğraşlar sonucu dükkana giren şüpheliler önce dükkanda bulunan alarm sistemini etkisiz hale getirdi, daha sonra da tezgahın arkasında bulunan sigara kasasına yöneldi. Sigaraları tek tek almakla uğraşmak istemeyen hırsız tezgahını tamamını sökerek araca yükledi.

Hırsızdan uyaran vatandaşa pişkin cevap, "Sana ne senin malın mı?"

Bakkalı soyup soğana çeviren hırsızlar, araca yükledikleri sırada yere dökülen sigaraları toplamaya başladı. Bu sırada hırsızları fark eden bir kişi o anları hem telefonuna çekti, hem de hırsızları uyarmaya çalıştı. Vatandaşın uyarısı üzerine pişkin hırsız, "Sana ne senin malın mı?" diye cevap vermesi şaşkına çevirdi. Dükkanında alarm sisteminden uyarı alan bakkal sahibi, polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparak, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

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İHA Hırsızların, bakkaldan sigaraları çaldıkları o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

“Dükkandan sadece tekel ürünleri çaldılar, sigaraları rafıyla birlikte”

İşyeri sahibi Oğuz Demir, "Saat 03.43 gibi bana alarm sisteminden uyarı geldi iş yerinizde hırsızlık teşebbüsü var, diye. Hemen polise haber verdim. Polisler geldi. Benim de evim yakındı çıktım geldim. Geldiğimde emniyet kuvvetleri buradaydı. Olay tamamen bitmişti. Dükkandan sadece tekel ürünleri çaldılar. Sigara rafıyla birlikte. Başka hiçbir şeye dokunmamışlar. Bir de alarm sistemini devre dışı bırakmaya çalışmışlar. Zararım muhtemelen 12 bin lira ile 15 bin lira arasında" dedi.

İHA

Hırsızlık anı kameraya yansıdı

Bayrampaşa’da hırsızların bakkalı soyup soğana çevirdiği o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüpheli şahısların dükkan önüne otomobil ile yanaştıkları daha sonra içlerinden birinin bakkal önünde bulunan güvenlik kameralarının açsını değiştirdiği ve hırsızların kapıyı açarak sigara kasalarını kucaklayarak götürdükleri görülüyor.

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FOTOĞRAF 10 Yangın, saat 04.15 sıralarında Bakırköy Osmaniye Mahallesi Aralık Başı Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın 3. katında çıktı. İddiaya göre, iki arkadaşın birlikte kaldığı dairede bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Komşuların dumanları görmesi üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri daire içinde dumandan etkilenen 2 kişiyi bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Oda içinde çıkan yangını, itfaiye ekipleri kısa süreli çalışma sonrası söndürdü.<br>Polis ekipleri yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma başlattı. Bakırköy’de korkutan yangın: Evde mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı Bakırköy'de 4 katlı binanın 3. Katında çıkan yangında, odanın içinde mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Kısa sürede söndürülen yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

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