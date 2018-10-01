Gündem Hırsızların 17 yerinden bıçakladığı genç son yolculuğuna uğurlandı
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Küçükçekmece'de hırsızlar tarafından katledilen 16 yaşındaki engelli genç

Hırsızların 17 yerinden bıçakladığı genç son yolculuğuna uğurlandı

Küçükçekmece'de 16 yaşındaki engelli genç eve giren hırsızlar tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Hırsızlar evde bulunan iki LCD televizyon, Öz'ün laptopu ve telefonunu da alarak kayıplara karıştı. Kapıda bir zorlama belirtisi olmaması ve evin yedek anahtarının alt komşuda olması üzerine komşudan şüphe duyan polis iki gündür haber alınamayan komşuyu arıyor.

Haber Merkezi DHA
​Bezirganbahçe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Öz'ün cenazesi Gülbahçe Mezarlığı'na defnedildi.
​Bezirganbahçe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Öz'ün cenazesi Gülbahçe Mezarlığı'na defnedildi.

Küçükçekmece'de 16 yaşındaki engelli genç eve giren hırsızlar tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Küçükçekmece Bezirganbahçe Mahallesi Çiçekli sokaktaki olay cumartesi gecesi meydana geldi. 3 katlı bir evin 2. katına giren hırsızlar evde bulunan yüzde 50 engelli 16 yaşındaki Ahmet Yusuf Öz'ü 17 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Hırsızlar evde bulunan iki LCD televizyon, Öz'ün laptopu ve telefonunu da alarak kaçtı.

  • Gencin, 9 yıl önce anne ve babasının boşanmasının ardından anneannesi Hatice Akkaya'nın evinde yaşamaya başladığı öğrenildi. Hatice Akkaya'nın cumartesi günü Edirne'ye gittiği pazar günü döndüğünde ise torununu kanlar içinde bulduğu belirtildi.

"Köye gidecektik 'gelmeyeceğim' dedi"

Öz'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Babası Sezer Öz , "Dün 19.00 sıralarında haber aldım. Buraya geldim. 17 yerinden bıçaklanmış. Bulunmalarını istiyorum" dedi. Anneanne Hatice Akkaya da, "Köye gidecektik. Gelmedi. 'Gelmeyeceğim' dedi. Gelecekti. Niye caydı. Ben kendim gittim. Dün akşam geldim. Zile bastım açan olmadı. Yedek anahtarı vardı büyük kızımda. Onunla kapıyı açtım. Yerde yatıyor. Kan sel içinde yatıyor. Gelecekti köye. Dedesine gidecekti. Gelmedi" diye konuştu.

"Ne istediler oğlumdan"

Öz'ün annesi Asuman Akkaya ise gözyaşları içinde, "Evi alıp götürselerdi. Bayıltıp bıraksalardı. Ne istediler oğlumdan" şeklinde konuştu. Kapının zorlanmadığını söyleyen Akkaya, "Kapıyı tekmeleseler, tanıdık biri olmadıkça açmazdı. Tanıdık biri" dedi.

Olayın gerçekleştiği sokakta belediye ekipleri tarafından taziye çadırı kuruldu. Aile burada taziyeleri kabul ederken Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Küçükçekmece gasilhaneye götürüldü. Öz'ün cenazesi ikindi vakti Bezirganbahçe Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

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Şüpheler komşunun üzerinde

  • Bu arada polisin kapıda herhangi bir zorlama tespit etmediği öğrenildi. Evin yedek anahtarının alt katta oturan komşuda da bulunduğu belirtildi. Şüphe üzerine iki gündür kayıp olduğu öne sürülen komşu aranıyor.

Cenazede masa ve sandalyeler havada uçuştu

Ahmet Yusuf Öz’ün cenazesi helallik alınmak üzere evinin önüne getirildi. Cenaze arabasının evin önüne gelmesiyle anne Asuman Koç ve anneanne Hatice Akkaya fenalık geçirdi. Acılı anne ve anneanneye sağlık ekipleri müdahale etti. 17 yaşındaki gencin öz babası Sezer Öz ise cenaze arabasına binerek tabutun başında uzun süre ağladı. Bu sırada çocuğun üvey babası Yılmaz Koç ve öz babası Sezer Öz arasında bir tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. İki tarafın yakınlarının da karıştığı kavgada masa ve sandalyeler havada uçuştu. Kavgaya karışan taraflar güçlükle sakinleştirildi.

Bezirganbahçe Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Öz'ün cenazesi Gülbahçe Mezarlığı'na defnedildi.

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