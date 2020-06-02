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ADANA

Hırsızların patlak lastik oyunu: Kendileri patlatıp altınları çaldılar

Adana'da hırsızların patlak lastik taktiği ile altın çalması kameraya yansıdı. Şüphelilerden biri, aracın lastiğini patlatıp sürücüsünü oyalarken, diğeri yaklaşık 20 bin lira değerindeki altını alarak kaçtı. Olayın ardından soruşturma başlatan polis, çaldıkları altınları bozduran hırsızları kiraladıkları evde operasyonla yakaladı

Haber Merkezi İHA
Hırsızların harekete geçtiği an...
Hırsızların harekete geçtiği an...

Lastik patlatıp hafif ticari araç içindeki 20 bin lira değerindeki altını çalan iki zanlı tutuklandı. Zanlıların altınları çalma anı saniye saniye görüntülendi.

İHA
Lastik patlatıp altın çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 29 Mayıs Cuma günü saat 12.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesindeki Toptancılar Sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcu Ali B. (51) işlem yapmak için bankaya girdi. Ali B. hafif ticari aracına dönüp yaklaşık 20 metre ilerledikten sonra otomobilin lastiğinin patlak olduğunu fark etti. Aracını durduran Ali B., tanıdığı lastikçiyi cep telefonuyla arayarak yardım istediği sırada, otomobilinin arka camına bir taş isabet etti. Ali B., taşın nereden geldiğine bakmak isteyince, bir genç araca yaklaşarak camdan uzanarak yolcu koltuğundaki çantanın içerisinden 20 bin lira değerindeki boyunluk, bileklikten oluşan set ve 4 adet altın yüzüğü çalarak kaçmaya başladı. Şüpheliler yolda bekleyen araçlarına binerek olay uzaklaştı.

İHA
Lastik patlatıp altın çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı.

KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİLER

Ali B.’nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri geldi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, çevredeki ve şüphelilerin kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Polis, yüzlerini maskeyle kapattığı görülen iki şüphelinin, daha önce de ‘yankesicilik’, ‘hırsızlık’, ‘yağma’, ‘kasten yaralama’ gibi çeşitli suçlardan kaydı bulunan ve 3 ay önce cezaevinden çıkan Zeki A. (20) ile yakın arkadaşı Enis B. (20) olduğunu tespit etti. Enis B.’nin cebinden çıkardığı taşı Ali B.’nin aracına attığı, bu sırada arkadaşı Zeki A.’nın da ön koltukta bulunan çantanın içerisinden 50 gram altını çaldığı anlar, başka bir bankanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA
Lastik patlatıp altın çalan hırsızlar tutuklandı.
  • Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin merkez Seyhan ilçesine bağlı Barajyolu Mahallesinde ev kiraladıklarını belirledi. Bozdurdukları altının parasıyla kiraladıkları evde hayat kadınlarıyla alem yaptıkları öğrenilen şüpheliler Zeki A. ile Enis B., ertesi gün sabah saatlerinde polisin yaptığı baskında yakalandı.

Emniyetteki sorgularında B., suçlamaları reddettiği öne sürülürken A.’nın ise, “Cezaevinden çıktığım için iş bulamadım. Hırsızlık yapmak istemiyordum. Evimiz kira, borcumuz var. Hırsızlık yapmak istemiyordum ancak mecbur kaldım. Enis taşı attı, ben de çantanın fermuarının açık olduğunu görünce altınları çaldım. Pişmanım” dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Zeki A.ve Enis B., nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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