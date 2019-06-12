Hırsızlığa müsaade etmeyeceğiz

Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya gelen Yıldırım, AK Parti, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi ve CHP'nin seçim stantlarını ziyaret ederek görevlilere başarılar diledi. Bakırköy'de büyük bir coşku ve heyecanla karşılandığını dile getiren Yıldırım, "Aynı ilgiyi ve coşkuyu 23 Haziran'da sandıkta görecek ve bu işi bitireceğiz" dedi.

AK Parti İstanbul adayı Yıldırım, İstanbulluların mağdur olduğunu belirtti. Yıldırım, “23 Haziran’da tek bir oyumuza halel getiremeyecekler. Hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz. Oy namustur namus. Sizin oyunuza sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Her şey çok ama çok daha güzel olacak. Hiç merak etmeyin” dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde faaliyet gösteren esnafla kahvaltıda bir araya geldi. Yenilenecek seçimlere ilişkin konuşan Yıldırım, şunları söyledi:

"31 Mart'ta seçim yaptık. 31 Mart seçimleri, Türkiye'nin her tarafından bitti, bir tek İstanbul'da kaldı. İstanbul'un da ilçeleri tamam. Meclis üyeleri tamam. Bir tek Büyükşehir Belediye Başkanlığı kaldı. Niye bitmedi? Açıkçası, biz, bu seçimlerin 31 Mart'ta tamamlanmasını çok arzu ettik. Defalarca sandıkta sayım esnasında yapılan hileler ve yolsuzlukları tespit ettik.

YENİDEN SAYALIM DEDİK

Dedik ki, 'Gelin bu oyları yeniden sayılım. Bu seçim sakatlanmıştır.' Dedik ki, oyların yüzde 10'u sayıldı. Rakip adayla arasındaki fark yarıdan fazla azaldı. 29 bin idi, 13 bine düştü. Sadece yüzde 10 oy sayımıyla. Ben size soruyorum. Siz esnafsınız. Hesap kitaptan iyi anlarsınız. Yüzde 10'dan aradaki fark yarının altına düşüyorsa, yüzde 90'ı sayarsak ne olur? Hesap bu kadar basit."

OYLARIN 16 BİNİNİ GERİ GETİRDİK

"Milleti bir daha yormayalım. Milletin işi gücü var. Gelin bu şaibeyi ortadan kaldıralım. Herkes bundan emin ve rahat olsun" dediklerini hatırlatan Yıldırım, "Fakat dört ilçe sayıldı. İki ilçe de kısmen sayıldı. Hepsi bu. 39 ilçe içinde bu kadar sayım yapıldı. Giden oyların 16 binini geri getirdik. Her şey ortada. Bizim çalınan oylar birer birer geliyor. Çalma daha nasıl olacak onu anlamıyorum" dedi.

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MAĞDUR İSTANBULLUDUR

Yıldırım, "Ortada bir mağdur var. O da İstanbulludur, esnaftır, iş adamıdır. Bunların hepsinin takipçisiyiz. 23 Haziran'da tek bir oyumuza halel getiremeyecekler. Hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz. Oy namustur namus. Sizin oyunuza sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Evet artık bunun artık İstanbul'un da Türkiye'nin de gündeminden çıkması lazım. Her şey çok ama çok daha güzel olacak. Hiç merak etmeyin" diye konuştu.

Vız gelir tırıs gider

Yıldırım, bir katılımcının “İsmail Küçükkaya taraf” diye bağırması üzerine, “Kim olursa olsun vız gelir tırıs gider. Önemli değil. Hiç kimse, hiçbir bahanenin arkasına sığınmasın. Alnımız ak, başımız dik. Bu milletin içinde ilk günkü gibi aynı şekilde gururla yürüyoruz. Her zaman milletimizle bir olduk. Milletimizle beraber yol yürüdük. Zor günlerde de güzel günlerde de beraberdik. Allah birliğimiz, dirliğimiz daim etsin. İSTOÇ, hazır olun. Çok daha güzel işleri birlikte yapmaya hazır olun. Onun için 23 Haziran işini ortadan kaldıralım önümüze bakalım ve geleceği birlikte inşa edelim” dedi.

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