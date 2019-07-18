Gündem Hırsızlık çetesi liderinin akıllara durgunluk veren hayatı
3. SAYFA İSTANBUL

Hırsızlık çetesi liderinin akıllara durgunluk veren hayatı

İstanbul'da cami avlularında küçük çocukları turistlerin çantalarını çalmaya azmettirdiği iddia edilen 22 yaşındaki Yaren Ç. adlı kadın gözaltına alındı. Yaren Ç.'nin Bursa'da yaşarken 16 yaşında sosyal medya üzerinden tanışıp sevdiği bir hırsızın ailesine kendisini kabul ettirmek için hırsızlık yapmaya başladığı, 18 yaşından sonra İstanbul'a gelerek hırsızlık çetesi kurduğu belirtildi. Kardeşlerinin biri doktor diğeri iş kadını olduğu öğrenilen şüphelinin şizofren ve akli dengesi yerinde olmadığı raporu bulunduğu kaydedildi.

Haber Merkezi DHA
Yaren Ç. gözaltına alındı.
Yaren Ç. gözaltına alındı.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından özellikle cami avlularında turistlerin çantalarını çalan bir şebekenin peşine düştü. Güvenlik kamera görüntülerinin incelemesi sonucu bir kadının yaşı küçük çocuklara, çalacakları çantayı gösterdiği ve onlara hırsızlık için yönlendirdiği tespit edildi. Polis görüntülerden şüphelinin kendileri için tanıdık bir şüpheli olduğunu belirledi. Daha öncede bir çok kez gözaltına alınan şüpheli Yaren Ç.'yi Harbiye'de 8 Temmuz'da tekrar gözaltına alındı.

DHA
Yaren Ç.'nin yankesicilik yaptırdığı çocuklar görüntülendi.

HAYATI FİLM SENARYOLARINI ARATMIYOR

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne getirilen Yaren Ç., 3 ayrı hırsızlık dosyasıyla ilgili sorgulandı. Daha önce bir çok kez polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin hayat hikayesi ise film senaryolarını aratmadı. Şüphelinin iyi bir ailenin çocuğu olduğu ve sosyal medya üzerinde tanıştığı bir hırsıza aşık olup 16 yaşındayken İstanbul'a kaçtığı belirtildi.

SEVDİĞİ GENCİN AİLESİNE KENDİSİNİ KABUL ETTİRMEK İÇİN HIRSIZLIK YAPMIŞ

Sevdiği gencin ailesine kendisini kabul ettirmek için hırsızlık yapmaya başlayan Yaren Ç.'nin polis ekipleri tarafından yakalandığı ve ailesine teslim edildiği öğrenildi. Ailesi tarafından şüphelinin 18 yaşına kadar Bursa'da tutulduğu daha sonra reşit olmasının ardından tekrar İstanbul'a gelerek hırsızlık yapmaya devam ettiği belirtildi.

DHA
Yaren Ç. gözaltına alındı.

RAPORU VAR

Bu arada Yaren Ç.'nin şizofren ve akli dengesi yerinde olmadığına dair raporu bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin annesinin de bir süre önce kanser olarak hayatını kaybettiği belirtildi.

İSTANBUL'DA ÇETE KURDU YAKALANDI

Şüpheli Yaren Ç.'nin 2017 yılında kendilerine "Şizofren" çetesi olarak adlandıran bir grupla birlikte gözaltına alındığı ve hakkında 27 ayrı suç dosyasından işlem yapıldığı öğrenildi. O tarihte evlerinde yapılan 30 bin lira, 1600 dolar, 60 cep telefonu, 50 kadın çantası, 50 bin lira ziynet eşyası, 2 pompalı tüfek, 2 tabanca ile birlikte ele geçirilen şebeke üyelerinin de ufak yaşta çocuklara hırsızlık yaptırdıkları iddia edilmişti.

REKLAM

15 GÜN ÖNCEDE YAKALANMIŞTI

Şüphelinin son olarak geçtiğimiz Haziran ayı içinde yine açıktan hırsızlık suçundan gözaltına alındığı, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli hakkında Süleymaniye Camii'nin avlusunda meydana gelen 3 ayrı hırsızlık dosyasından işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yol haritamız netleşiyor

Yol haritamız netleşiyor

'F-35 olmadan neler yapabiliriz?' sorusu yanıtını buldu.
Tarihi rekor kırıldı

Tarihi rekor kırıldı

İlk 6 ay içerisinde 88,2 milyar dolara ulaştı.
İstanbulda çökme

İstanbul'da çökme

D-100 karayolu ​Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.
Anlaşmada yeri yok

Anlaşmada yeri yok

​Savunma Sanayii Başkanı'ndan F-35 açıklaması.
Katliam gibi kaza

Katliam gibi kaza

Göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 15 ölü var.
Fındık<br>kömürü geliyor<br>

Fındık
kömürü geliyor

​Ordu Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.
Kartal AİHL'de<br>gelenek bozulmadı

Kartal AİHL'de
gelenek bozulmadı

​2019 YKS'de Türkiye dereceleri art arda geldi.
Sıfır noktasında

Sıfır noktasında

​Bakan Akar ve komutanlar sınır birliklerini denetledi.

Kaftancıoğlu<br> için istenen ceza

Kaftancıoğlu
için istenen ceza

Yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

51 kişi kurtarıldı

51 kişi kurtarıldı

Düzce'de selde mahsur kalanlara ulaşıldı.
40 bin araca af

40 bin araca af

ÖTV'nin yüzde 25'ini ödeyen aracını teslim alacak.
Türkiye NATO'dan çıkartılacak mı?

Türkiye NATO'dan çıkartılacak mı?

NATO Genel Sekreteri: Türkiye S-400'lerden çok daha fazlası.
Kandil<br> havadan vuruldu

Kandil
havadan vuruldu

Pençe ile koordineli harekatta mevziler imha edildi.
Bu çiçeği <br>koparan yandı

Bu çiçeği
koparan yandı

​60 bin lira ceza uygulanıyor.
Ünlü lokantacıya FETÖ'den hapis

Ünlü lokantacıya FETÖ'den hapis

"Ben bunlardan kopmak istedim..."

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.