Hırsızlık için girdiği kanalda mahsur kaldı yardım etmeyenlere tepki gösterdi: Sizin Allahınız yok mu?

Lviv’de siren sesleri bir kez daha yükseldi, halk sığınaklara akın etti

Lviv’de siren sesleri bir kez daha yükseldi, halk sığınaklara akın etti

Lviv’de siren sesleri bir kez daha yükseldi, halk sığınaklara akın etti

Lviv’de siren sesleri bir kez daha yükseldi, halk sığınaklara akın etti

Lviv’de siren sesleri bir kez daha yükseldi, halk sığınaklara akın etti

Lviv’de siren sesleri bir kez daha yükseldi, halk sığınaklara akın etti

Lviv’de siren sesleri bir kez daha yükseldi, halk sığınaklara akın etti

Lviv’de siren sesleri bir kez daha yükseldi, halk sığınaklara akın etti

Lviv’de siren sesleri bir kez daha yükseldi, halk sığınaklara akın etti

Lviv’de siren sesleri bir kez daha yükseldi, halk sığınaklara akın etti

Lviv’de siren sesleri bir kez daha yükseldi, halk sığınaklara akın etti

Lviv’de siren sesleri bir kez daha yükseldi, halk sığınaklara akın etti

Lviv’de siren sesleri bir kez daha yükseldi, halk sığınaklara akın etti

Lviv’de siren sesleri bir kez daha yükseldi, halk sığınaklara akın etti

“Düşmanın topraklarımızdan çıkmasını ve barışın gelmesini istiyoruz”<br>Sığınağa inen Vova Yaremchuk, endişelendiklerini ifade ederek, “Sığınak bulduk ve burada kalmak zorundayız. Kendimiz ve yakınlarımız için endişeleniyoruz. Her siren sesinde sığınağa gidiyoruz. Düşmanın topraklarımızdan çıkmasını ve barışın gelmesini istiyoruz. İnsanların Rus saldırılarından önceki eski hayatına dönmesini, hayattan zevk almasını istiyoruz” dedi.

Lviv Bölgesel Devlet İdaresi Başkanı Maksym Kozytskyi, “Sivilleri tekrar uyarmak istiyorum, eğer sirenler çalıyorsa tehlike var demektir. Bunun için kendi güvenliğinizi ihmal etmeyin. Geçerli olan kurallara uyun ve sığınağa inin” açıklamasını yaptı.

Savaş öncesinde Ukrayna’nın en güvenli şehri kabul edilen Lviv’de siviller bir kez daha sığınaklara inerek güvenli alanda beklemeye başladı.

Gece saatlerinde yaklaşık birer saat aralıklarla 4 kez çalan sirenlerin bugün bir kez daha duyulmasıyla halk sığınaklara akın etti.

Lviv kentinde siren sesleri bugün bir kez daha çaldı.

'Sirenler çalıyorsa tehlike var demektir': Lviv’de siren sesleri bir kez daha yükseldi, halk sığınaklara akın etti

Ukrayna'nın Lviv kentinde bugün sirenlerin çalmasının ardından halk bir kez daha sığınaklara akın etti. Lviv Bölgesel Devlet İdaresi Başkanı Maksym Kozytskyi, “Sivilleri tekrar uyarmak istiyorum, eğer sirenler çalıyorsa tehlike var demektir. Bunun için kendi güvenliğinizi ihmal etmeyin. Geçerli olan kurallara uyun ve sığınağa inin” açıklamasını yaptı.

