Hırsızlık için girdiği kanalda mahsur kaldı yardım etmeyenlere tepki gösterdi: Sizin Allahınız yok mu?

Antalya'da hırsızlık için girdiği kablo kanalında mahsur kalan Dursun Akış (59), kendisine yardım etmeyenlere tepki gösterdi.
ÇEVREDEKİLERE TEPKİ GÖSTERDİ
Olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi, Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Dursun Akış'ın 2 metre derinliğindeki kablo kanalında olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
"SUÇLU İSEK SUÇLUYUZ"
Bu sırada kanaldan çıkmak için çabalayan Akış, kendisine yardım etmeyen çevredekilere tepki gösterdi. Akış, "Suçlu isek suçluyuz. Yardım edin, kanaldan çıkayım. Sizin Allahınız yok mu?" diyerek tepki gösterdi. Belirtilen adrese gelen ekiplerce kanaldan çıkartılan Dursun Akış, polis merkezine götürüldü.
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Lviv kentinde siren sesleri bugün bir kez daha çaldı.
Gece saatlerinde yaklaşık birer saat aralıklarla 4 kez çalan sirenlerin bugün bir kez daha duyulmasıyla halk sığınaklara akın etti.
Savaş öncesinde Ukrayna’nın en güvenli şehri kabul edilen Lviv’de siviller bir kez daha sığınaklara inerek güvenli alanda beklemeye başladı.
Sığınaklara inen halk dakikalarca tehlikenin geçtiği yönünde açıklama bekledi. Beklenen açıklamanın gelmesiyle halk sığınaklardan ayrıldı.
Lviv Bölgesel Devlet İdaresi Başkanı Maksym Kozytskyi, “Sivilleri tekrar uyarmak istiyorum, eğer sirenler çalıyorsa tehlike var demektir. Bunun için kendi güvenliğinizi ihmal etmeyin. Geçerli olan kurallara uyun ve sığınağa inin” açıklamasını yaptı.
“Düşmanın topraklarımızdan çıkmasını ve barışın gelmesini istiyoruz”<br>Sığınağa inen Vova Yaremchuk, endişelendiklerini ifade ederek, “Sığınak bulduk ve burada kalmak zorundayız. Kendimiz ve yakınlarımız için endişeleniyoruz. Her siren sesinde sığınağa gidiyoruz. Düşmanın topraklarımızdan çıkmasını ve barışın gelmesini istiyoruz. İnsanların Rus saldırılarından önceki eski hayatına dönmesini, hayattan zevk almasını istiyoruz” dedi.
Lviv’de siren sesleri bir kez daha yükseldi, halk sığınaklara akın etti
Lviv’de siren sesleri bir kez daha yükseldi, halk sığınaklara akın etti
Lviv’de siren sesleri bir kez daha yükseldi, halk sığınaklara akın etti
Lviv’de siren sesleri bir kez daha yükseldi, halk sığınaklara akın etti
Lviv’de siren sesleri bir kez daha yükseldi, halk sığınaklara akın etti
Lviv’de siren sesleri bir kez daha yükseldi, halk sığınaklara akın etti
Lviv’de siren sesleri bir kez daha yükseldi, halk sığınaklara akın etti
Lviv’de siren sesleri bir kez daha yükseldi, halk sığınaklara akın etti
Lviv’de siren sesleri bir kez daha yükseldi, halk sığınaklara akın etti
Lviv’de siren sesleri bir kez daha yükseldi, halk sığınaklara akın etti
Lviv’de siren sesleri bir kez daha yükseldi, halk sığınaklara akın etti
Lviv’de siren sesleri bir kez daha yükseldi, halk sığınaklara akın etti
Lviv’de siren sesleri bir kez daha yükseldi, halk sığınaklara akın etti
Lviv’de siren sesleri bir kez daha yükseldi, halk sığınaklara akın etti
'Sirenler çalıyorsa tehlike var demektir': Lviv’de siren sesleri bir kez daha yükseldi, halk sığınaklara akın etti
Ukrayna'nın Lviv kentinde bugün sirenlerin çalmasının ardından halk bir kez daha sığınaklara akın etti. Lviv Bölgesel Devlet İdaresi Başkanı Maksym Kozytskyi, “Sivilleri tekrar uyarmak istiyorum, eğer sirenler çalıyorsa tehlike var demektir. Bunun için kendi güvenliğinizi ihmal etmeyin. Geçerli olan kurallara uyun ve sığınağa inin” açıklamasını yaptı.
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ABD’li teknoloji şirketi Maxar tarafından paylaşılan yeni uydu görüntüleri, kuşatma altındaki Ukrayna’nın Mariupol kentindeki yıkımı gösterdi. Fotoğraflarda, kent merkezindeki neredeyse tüm yerleşim yerlerinin Rus güçleri tarafından bombalandığı görüldü. <br><br>
Mariupol içinde ve dışında iletişim olmadığı için, görüntüler son birkaç gün içinde Rusya merkezli uydulardan gelmeyen ilk görsel güncelleme özelliğine sahip.<br><br>
ONLARCA PATLAMA YAŞANDI<br>Bununla birlikte fotoğraflar, Mariupol ve çevresinde onlarca patlama meydana geldiğini de doğruladı.
300 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ<br>Fotoğraflardan birinde Rus güçleri tarafından bombalanan tiyatro binasının doğusundaki alanın harabaye döndüğü görüldü. Ukraynalı yetkililer daha önce söz konusu tiyatro binasının sığınak olarak kullanıldığını ve saldırının ardından yaklaşık 300 kişinin öldüğünü açıklamıştı.
Diğer bir fotoğrafta ise neredeyse her binanın çatılarının eksik ya da önemli ölçüde hasar gördüğü ortaya konuldu. <br><br>
Doğu Mariupol'da, başka bir yerleşim bölgesi de benzer tahribat gözlemlendi. İki ayrı apartman kompleksini çevreleyen her ev yıkıldı.<br><br>
Güneydoğu Mariupol'da, Azovstal demir-çelik fabrikasının yakınındaki bir başka apartman kompleksi yıkıldı. CNN daha önce Rus birliklerinin ve Çeçen savaşçıların bu apartman kompleksinin yakınında aktif olduğunu doğrulamıştı.<br><br>
Uydu görüntüleri ayrıca Rusya’nın saldırılarından kurtulanları da gösterdi. Batı Mariupol'daki Metro süpermarketinin dışında, yüzlerce kişinin binaya girmek için sıraya girdiği görüldü. <br>
Şehrin hemen kuzeydoğusunda, evlerin hemen yanına park edilmiş araçlar da dahil olmak üzere Rus askeri mevzileri görüldü. Bu araçların hemen kuzeydoğusunda çekilen topçu mevzileri açığa çıkarıldı.<br><br>
Öte yandan Mariupol belediye başkanı, savaştan önce 400 bin kişinin yaşadığı şehirde 160 bin kadar insanın kaldığını söyledi.<br><br>
Mariupol'deki yıkım uydudan görüntülendi: Şehirdeki yerleşim yerlerinin neredeyse tamamı harabeye döndü
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 35. gününde devam ederken, liman kenti Mariupol en ağır hasarı aldı. Son paylaşılan uydu görüntüleri, saldırıların ardından nüfüsu 440 binden 160 bine düşen şehirdeki neredeyse tüm yerleşim yerlerinin harabeye döndüğünü gösterdi. Fotoğraflarda, 300 sivilin öldüğü tiyatro binasının yanı sıra Rus topçu mevzilerinin konumları da yer aldı.
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İstanbul'da yaşayan mimar Selçuk Aslan, 10 yıl önce emekli olup Antalya'ya yerleşti. Çalıştığı süre boyunca karavan yaşantısını hayal eden Aslan, emekli olunca karavan arayışına girişti.
İstediği büyüklükte, zevkine göre döşenmiş bir karavan bulamayan Aslan, kendi karavanını tasarlamaya karar verdi. Yıllarca yolcu taşıyan bir otobüsü satın alan Selçuk Aslan, içini tamamen kendisi tasarladı.
İhtiyaç duyduğu eşyaların tamamını karavana yerleştiren Aslan, fırın, buzdolabı, oturma grubu, tuvalet, çamaşır makinesi ve yatak odasını yerleştirdiği 30 metrekarelik karavanda yaşamaya başladı. 5 ayda bitirilen karavanla Akdeniz sahilinde tura başlayan Aslan'a eşi de zaman zaman eşlik ediyor.
'ARTIK EVE GİTMİYORUM'<br><br>Canının istediği her yere yakıtı doldurup hareket ettiğini belirten Aslan, “Uzun yıllardır hayalimdi. Emekli olunca bunu hayata geçirmeye karar verdim. Canım nereye isterse oraya gidiyorum. Bazen deniz, bazen orman ya da sevdiklerimin yakınında bir yere park ediyorum. İstanbul'da yıllarca ev- iş arasında yaşamışız. Artık böyle bir hayat sürüyorum. Eve hiç gitmiyorum\" dedi.
Dışarıdan bakınca otobüs ama içine girince bir yaşam alanı oluşturduğunu belirten Aslan, hayalinin ise Türkiye turunu tamamlamak olduğunu söyledi.
Karavanı sayesinde kendisi gibi karavanda yaşayanlarla arkadaşlık kurduğunu da anlatan Aslan, “Beni görenler neler soruyor. Büyük kısmı 'Benim hayalimi yaşıyorsun', 'Maliyeti ne kadar oldu?', 'Kilometrede ne kadar yakıt harcıyor?' gibi sorular soruyor. Artık bu benim evim olduğu için maliyet kısmını çok sorgulamıyorum. Türkiye turu kapsamında İstanbul hariç her yere gitmek istiyorum\" diye konuştu.
Selçuk Aslan, bazen deniz kenarı bazen de bir ormanın evinin bahçesi olduğunu belirterek, camdan bakınca neyi görmek istiyorsa oraya gittiğini söyledi.
Karavana çevirdiği yolcu otobüsüyle Türkiye turuna çıktı
62 yaşındaki emekli karavana çevirdiği yolcu otobüsüyle Türkiye turuna çıktı: 'Artık eve gitmiyorum'
Antalya'da yolcu otobüsünü karavana çeviren emekli mimar Selçuk Aslan (62), Türkiye turuna çıktı. Aslan, Akdeniz'den başladığı turda, İstanbul dışında tüm illeri gezeceğini söyledi. Canının istediği her yere yakıtı doldurup hareket ettiğini belirten Aslan, “Uzun yıllardır hayalimdi. Emekli olunca bunu hayata geçirmeye karar verdim. Canım nereye isterse oraya gidiyorum. Artık böyle bir hayat sürüyorum. Eve hiç gitmiyorum" dedi.