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Hırsızlık şebekesi 'Radar'a takıldı: 16 gözaltı

Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı hırsızlık operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. Yakın takibe alınan şüphelilerin, çaldıkları malzemeleri bir depoya götürdüğü, daha sonra satışlarının yaptığını belirlendi.

10:45 - 11/08/2024 Pazar
DHA
Çaldıkları malzemeleri istifleyip satmışlar.
Çaldıkları malzemeleri istifleyip satmışlar.

Diyarbakır'da farklı tarihlerde gece saatlerini tercih ederek ev ve iş yerlerine giren hırsızlık şebekesine polis tarafından düzenlenen 'Radar' operasyonunda 16 şüpheli, yakalandı.

Suç makinesi çıktılar

Yakalanan ve şebekenin liderleri olduğu belirtilen 2'sinin 41 ve 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.


Diyarbakır'da farklı tarihlerde Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir ilçelerinde yapılan hırsızlık ihbarları sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.


Kurulan özel ekiple şüphelilerin bulunduğu alanlarda elde edilen kamera görüntüleriyle, 16 şüphelinin dijital albümü oluşturuldu.

Çaldıkları malzemeleri istifleyip satmışlar

Yakın takibe alınan şüphelilerin, çaldıkları malzemeleri bir depoya götürdüğü, daha sonra satışlarının yaptığını belirlendi.


Şüpheliler, belirlenen adreslerinde 'Radar' adı verilen operasyonla yakalandı.


Hırsızlık şebekesinin liderlerinden olduğu belirtilen 2'si hakkında 41 ve 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıkarken, hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Para çalmak istediği ATM lere zarar veren şahıs yakalandı

Edirne'de yüzünü maskeyle kapatıp bankalara ait 5 ATM'ye zarar vererek para çalmak isteyen Murat U. (44) yakalandı. Murat U.'nun ATM çevresinde inceleme yaptığı ve kamerayı sprey boya ile görüntü kaydetmesini engelleye çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sabuni Mahallesi Çilingirler Caddesi’ndeki bir ATM'nin yanına gelen Murat U., önce çevreyi kontrol etti, ardından da başındaki berenin yanı sıra yüzünü de maske ile kapattı. Para çalmak için ATM'nin kamerasını sprey boya ile kapatıp cihaza zarar veren Murat U., parayı alamayınca bölgeden uzaklaştı. Murat U.'nun ATM çevresinde inceleme yaptığı ve kamerayı sprey boya ile görüntü kaydetmesini engelleye çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine polis ekipleri kapsamlı yaptığı incelemede gece saatlerinde aynı yöntemle 5 ATM'ye zarar verildiğini ancak para alınmadığını tespit etti. Polis, şüphelinin Murat U. olduğunu belirledi. Yapılan çalışmayla Murat U., otobüse binip kentten kaçmaya çalışırken otogarda yakalanıp gözaltına alındı. Hırsızlık suçlarından kaydı olduğu belirlenen Murat U.'nun üzerinde el feneri, tornavida, bere ele geçirildi.Murat U.’nun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



#hırsızlık
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#emniyet
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