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Gündem Hırsızlık suçundan gözaltına alındı koronavirüs çıktı 6 polis memuru karantinaya alındı
SAKARYA

Hırsızlık suçundan gözaltına alındı koronavirüs çıktı: 6 polis memuru karantinaya alındı

Sakarya'da hırsızlık şüphelisinden gözaltına alınan bir kişide koronavirüs tespit edildi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 6 polis memuru, gözaltına aldıkları virüslü şüpheliden dolayı karantinaya alındı.

Haber Merkezi DHA
Sakarya Emniyet Müdürlüğü.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, çok sayıda suçtan kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi U.K.’yi (42) gözaltına aldı.

  • Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheli, adliyeye sevk edilmeden önce sağlık kontrolü için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkartılan U.K. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Ancak zanlının sağlık kontrolü sırasında yapılan Covid-19 testinin sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine şüpheliyi yakalayıp, sorgusunu yapan 6 polis memuru, önlem amaçlı karantina altına alındı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgu odasında da dezenfeksiyon işlemi yapıldı.

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