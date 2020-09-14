Hırsızlık suçundan gözaltına alındı koronavirüs çıktı: 6 polis memuru karantinaya alındı

Dünya

Yunanistan’ın foyasını Hollanda kanalı ortaya çıkardı: Göçmenleri denize atıp ölüme terk ediyorlar

Hollanda televizyon kanalı NOS, “Yunanistan’ın göçmenlere eziyet edip eşyalarına ve paralarına el koyduktan sonra onları güvensiz botlarla denize bıraktığı” haberlerinin doğru olmadığını iddia eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in yalanlarını ortaya çıkardı. Türk Sahil Güvenlik tarafından kurtarılan göçmenler, Hollanda kanalına Yunanistan tarafında “şiddetten çekinmeyen maskeli adamlar” tarafından kendilerine “hayvan gibi muamele edildiğini” anlattı.