​Hızlı tren Karaman’a geliyor: İlk sefer yarın yapılacak ​

Konya-Karaman Hızlı Tren Hattında, yarın ilk sefer yapılacak. Açılışa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Erdoğan’ın ilk durağı Konya olacak. Buradan hızlı trenle Karaman’a geçecek olan Erdoğan, açılış törenine katılacak.
Erdoğan’ın ayrıca hızlı tren ile birlikte , millet bahçesi, sağlık merkezi, diş hastanesi ve kapalı devre sulama sisteminin de yer aldığı toplu açılışı gerçekleştireceği belirtiliyor. Erdoğan’ın toplu açılış töreninde miting havasında geçecek bir konuşma yapması bekleniyor. Erdoğan daha sonra da İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katılacak ve teşkilata seslenecek.
35 DAKİKAYA DÜŞÜYOR
Hızlı tren hattının devreye alınmasıyla Konya-Karaman arası 1 saat 15 dakikadan 35 dakikaya düşecek. Ayrıca Marmara, İç Anadolu ile Akdeniz bölgeleri arasında hızlı tren bağlantısını da kuracak 102 kilometrelik Konya-Karaman hızlı tren hattı güzergahında 21 araç alt geçidi, 20 araç üst geçidi ve 15 yaya alt geçidi bulunuyor.