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ANKARA

Hızlı tren Karaman’a geliyor: İlk sefer yarın yapılacak

Türkiye’nin hızlı tren ağına yeni güzergah ekleniyor. Konya-Karaman arasını 1 saat 15 dakikadan 35 dakikaya düşürecek 102 kilometrelik hızlı tren hattı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak.

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Osman Özgan Yeni Şafak
​Hızlı tren Karaman’a geliyor: İlk sefer yarın yapılacak ​
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Konya-Karaman Hızlı Tren Hattında, yarın ilk sefer yapılacak. Açılışa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Erdoğan’ın ilk durağı Konya olacak. Buradan hızlı trenle Karaman’a geçecek olan Erdoğan, açılış törenine katılacak.

Konya-Karaman arası bir saat 15 dakikadan 35 dakikaya düşüyor
FOTOĞRAF 8
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Karaman Tren Garı'nda açılış için çevre düzenleme çalışmaları yapılıyor.
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Yürüyen merdivenler ve yolcu peronlarının daha önce yapıldığı garda, hızlı tren işletmesine yönelik cam seperatör, kabin ve yön levha işleri de tamamlandı. X-ray cihazlarının da yerleştirileceği çalışmalarda sadece çevre düzenleme ile temizlik işleri kaldı.<br>
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da nisan ayı sonunda Ankara'dan Karaman'a kadar YHT ile test sürüşüne katılarak incelemelerde bulunmuştu.<br>
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Yüksek Hızlı Tren projesinin hayata geçmesiyle birlikte Konya-Karaman arası bir saat 15 dakikadan 35 dakikaya düşecek.
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Hat güzergahında Konya ile Karaman arasında 21 araç alt geçidi, 20 araç üst geçidi ve 15 yaya alt geçidi bulunuyor.
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Konya-Karaman arası bir saat 15 dakikadan 35 dakikaya düşüyor
Test sürüşleri başarıyla tamamlanan Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren projesinde, Karaman Garı'nda YHT'ye uygun fiziki düzenleme çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.


Erdoğan’ın ayrıca hızlı tren ile birlikte , millet bahçesi, sağlık merkezi, diş hastanesi ve kapalı devre sulama sisteminin de yer aldığı toplu açılışı gerçekleştireceği belirtiliyor. Erdoğan’ın toplu açılış töreninde miting havasında geçecek bir konuşma yapması bekleniyor. Erdoğan daha sonra da İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katılacak ve teşkilata seslenecek.

35 DAKİKAYA DÜŞÜYOR

Hızlı tren hattının devreye alınmasıyla Konya-Karaman arası 1 saat 15 dakikadan 35 dakikaya düşecek. Ayrıca Marmara, İç Anadolu ile Akdeniz bölgeleri arasında hızlı tren bağlantısını da kuracak 102 kilometrelik Konya-Karaman hızlı tren hattı güzergahında 21 araç alt geçidi, 20 araç üst geçidi ve 15 yaya alt geçidi bulunuyor.

Dev projede sona doğru: Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı ile 1 saatlik yok 35 dakikaya düşecek
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Dev projede sona doğru: Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı ile 1 saatlik yok 35 dakikaya düşecek
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