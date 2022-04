Hollanda Başbakanı Rutte: Türkiye'yi özel kılan Rus saldırganlığını gerçekten kınamış olması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna- Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ve Türkiye-Hollanda ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı.

UKRAYNA SAVAŞINDA SON DURUM DEĞERLENDİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İstanbul Süreci'nin Ukrayna'daki savaşın sonlanmasına ve krizin aşılmasına yönelik gayretlerde en muteber ve en kestirme çıkış yolu olma vasfını halen koruduğuna dikkati çekti. Özellikle insani koridorlar konusunda hem Rusya hem de Ukrayna makamları nezdinde girişimlerine devam ettiklerini belirten Erdoğan, savaşın durdurulması ve küresel etkilerinin azaltılması amacıyla atılacak adımlara dair temasların sürdürülmesinde fayda gördüğünü ifade etti.

'TÜRKİYE'Yİ ÖZEL KILAN RUSYA'YI GERÇEKTEN KINAMIŞ OLMASI'

Hollanda Başbakanı Rutte, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, "Erdoğan'ın Moskova ile Kiev arasında ara buluculuk konusunda özel rolü var. Bunu yapan birkaç Batı dışı ittifaklarımızdan biridir. Diğerleri İsrail'den Naftali Bennett ve Hindistan'dan Narendra Modi. Türkiye'yi özel kılan, Rus saldırganlığını başkalarının aksine gerçekten kınamış olmasıdır." dedi.

'TÜRKİYE'NİN ARA BULUCULUK KONUSUNDAKİ KARARLILIĞINI KONUŞTUK'

Rutte, Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrası ise sosyal medya hesabından, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna'daki son gelişmeler ve Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasında ara buluculuk konusundaki kararlılığı hakkında konuştum." paylaşımında bulundu. Hollanda'nın, Ukrayna'ya desteğini daha da yoğunlaştırmak için ortakları ve müttefikleri ile sürekli diyalog halinde olduklarını bildirdi.

📞: Just spoke to President @RTErdogan about the latest developments in Ukraine and Turkish efforts to mediate between Ukraine and Russia. The Netherlands remains in dialogue with our partners and allies to further deepen our support for Ukraine. — Mark Rutte (@MinPres) April 22, 2022

