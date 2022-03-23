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ANKARA

Hollanda Başbakanı Rutte'den Ankara'ya Ukrayna ziyareti

Ukrayna savaşından sonra Ankara’ya gelen son konuk Hollanda Başbakanı Mark Rutte oldu. Rutte, Külliye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. İki ülke ilişkilerinin ele alındığı görüşmelerde bir önemli başlık da Ukrayna-Rusya savaşı oldu. Rutte ziyaret öncesi “Türkiye ile iyi bir ilişkiye sahip olmayı kendime bir görev olarak görüyorum” diyerek sıcak mesajlar vermişti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hollanda Başbakanı Rutteden Ankaraya Ukrayna ziyareti
Hollanda Başbakanı Mark Rutte Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Ukrayna’da ateşkes ve kalıcı barışa giden yolda, ellerinden gelen desteği sunmaya hazır olduklarını söyledi. Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde baş başa görüşen Erdoğan, görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, görüşmede ikili ilişkilerin çeşitli yönlerini değerlendirdiklerini, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileriyle küresel meselelerde fikir teatisinde bulunduklarını söyledi.

GİRİŞİMLERİMİZ SÜRECEK

  • Ukrayna’daki gelişmeleri ayrıntılı şekilde ele aldıklarını bildiren Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Maalesef Ukrayna’daki insani dram artarak devam ediyor. Binlerce sivil hayatını kaybetti, 3 milyonu aşkın insan ülkesini terk ederek komşu ülkelere sığındı. Bu gidişata bir an evvel son verilmesi için yoğun bir diploması trafiği yürütüyoruz.” Şartların zorluğunun farkında olduklarını dile getiren Erdoğan, “Diplomasiyi tek çıkış yolu olarak gören samimi girişimlerimizi bundan sonra da sürdüreceğiz” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nKülliye’de bir araya geldiği nRutte ile Ukrayna krizi ve nTürkiye-AB ilişkilerini ele aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, nKülliye’de bir araya geldiği nRutte ile Ukrayna krizi ve nTürkiye-AB ilişkilerini ele aldı.

KISIR HESAPLARI BIRAKIN

Son küresel gelişmelerin Türkiye’nin AB üyesi olmasının katma değerini yeniden ve tereddüde mahal bırakmayacak şekilde ortaya koyduğunu kaydeden Erdoğan şöyle devam etti: “AB’nin, kısır çıkar hesaplarına teslim olmadan artık üyelik müzakeresi fasıllarını açmasını, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi müzakerelerine süratle başlamasını bekliyoruz.” Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorusu üzerine Odessa Körfezi’nden Türk karasularına sürüklenen mayınlarla ilgili gereken bütün önlemlerin alındığını belirtti.

Türkiye yapabileceği her şeyi yapıyor

  • Hollanda Başbakanı Rutte, ortak basın toplantısında Türkiye ve Hollanda’nın Rusya-Ukrayna savaşını durdurmak için neler yapabileceğine ilişkin bir soruya şöyle yanıt verdi: Türkiye yapabileceği her şeyi zaten yapıyor, çok kritik bir rol oynuyor. (Türkiye) Almanya, Fransa ve ABD dışında hem Putin ve hem Zelenskiy ile teması olan ender ülkelerden. Türkiye, Rusya’nın Ukrayna’daki saldırganlığını da alenen kınadı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte: Rusya-Ukrayna müzakerelerinde Türkiye kilit rol oynuyor
OYNAT 02:02
Hollanda Başbakanı Mark Rutte: Rusya-Ukrayna müzakerelerinde Türkiye kilit rol oynuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hollanda Başbakanı Rutte, Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna müzakereleri konusundaki ihtilafta kilit bir rol oynadığını belirten Rutte, 'Sayın Erdoğan'ın bu rolü üstlenmiş olmasından dolayı büyük memnuniyet duyuyor ve size bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.' ifadelerini kullandı.

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