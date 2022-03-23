Hollanda Başbakanı Rutte'den Ankara'ya Ukrayna ziyareti Ukrayna savaşından sonra Ankara’ya gelen son konuk Hollanda Başbakanı Mark Rutte oldu. Rutte, Külliye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. İki ülke ilişkilerinin ele alındığı görüşmelerde bir önemli başlık da Ukrayna-Rusya savaşı oldu. Rutte ziyaret öncesi “Türkiye ile iyi bir ilişkiye sahip olmayı kendime bir görev olarak görüyorum” diyerek sıcak mesajlar vermişti.

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