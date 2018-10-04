Gündem Hollanda ile pozitif gündem
POLİTİKA

Hollanda ile pozitif gündem

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollanda ile ilişkiler konusunda, “Bundan sonra pozitif gündeme odaklanarak ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz” dedi. Çavuşoğlu, şu anda yatırım için en doğru zaman olduğunu belirterek, Hollandalıları Türkiye’ye yatırıma davet etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hollanda ile yeni bir sayfanın açılmasının ardından Çavuşoğlu ile mevkidaşı Stef Blok Ankara’da bir araya geldi.
Hollanda ile yeni bir sayfanın açılmasının ardından Çavuşoğlu ile mevkidaşı Stef Blok Ankara’da bir araya geldi.

Hollanda ile yaşanan krizin ve ilişkilerin normalleşmesinin ardından Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ilk kez Türkiye’ye geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Blok, Dışışleri Bakanlığı’nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Hollanda ile ilişkilerin normalleşmesi sürecinde mevkidaşıyla yakın iş birliği içinde çalıştıklarını anlatan Çavuşoğlu, büyükelçileri karşılıklı olarak atadıklarını hatırlattı. Çavuşoğlu, ilişkilerde bundan sonraki süreçte 2 yıllık açığı nasıl kapatacaklarını görüştüklerini ifade etti.

Terörle mücadele dahil birçok konuyu ele aldıklarını söyleyen Çavuşoğlu, terörle mücadelede iki ülke arasında bilgi paylaşımı konusunda daha yakın çalışma gerekliliğinde Hollandalı mevkidaşıyla hemfikir olduklarının altını çizdi. İki yıllık süreçte bazı olumsuzluklar yaşandığını vurgulayan Çavuşoğlu, “Bundan sonra pozitif gündeme odaklanarak ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz” dedi.

YATIRIMDA DOĞRU ZAMAN

Gelecek yılın ilk çeyreğinde Hollanda’yı ziyaret etmek istediğini sözlerine ekleyen Çavuşoğlu, “Şu anda Türkiye’ye yatırım için en doğru zamandır ve Hollanda’dan gelecek doğrudan yatırımların artmasını tabii ki temenni ederiz. Zaten Hollanda’daki Türk yatırımcıların yatırım miktarı da artıyor ama iki ülke arasındaki ticaretin artması da her iki ülkenin yararına” diye konuştu.

TÜRKİYE TEBRİK EDİLMELİ

Hollandalı Bakan Blok ise “Türkiye Suriye krizinde tebrik edilmeli. Türkiye son bir kaç yılda zor zamanlar yaşadı, zor zamanlardan geçti. 2016 temmuz ayında demokrasi tam anlamıyla saldırıya uğradı. Demokrasinin korunması için çaba harcanması her zaman bizim görevimiz” dedi.

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