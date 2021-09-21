Hopa’da yoldan geçenleri isyan ettiren çöp duvarı

Türkiye’nin Kafkaslar’a açılan kapısı durumunda olan Sarp Sınır Kapısı’nın yakınındaki çöp sahası bu yolu kullanan özellikle tır şoförlerinin de tepkisini çekiyor.

Hopa ilçesi Çamlıköy mevkiinde Karadeniz Sahil Yolu üzerinde yolun kenarına 500 metrelik beton duvar yapılarak dağ ile duvar arası bir süredir belediye tarafından çöp ile dolduruluyor. Doldurulan çöpler ise hava sıcaklığının da etkisiyle hemen bitişiğinde bulunan Karadeniz Sahil Yolu’nda seyahati çekilmez hale getiriyor.

Türkiye’nin Kafkaslar’a açılan kapısı durumunda olan Sarp Sınır Kapısı’nın yakınındaki çöp sahası bu yolu kullanan özellikle tır şoförlerinin de tepkisini çekiyor.

Çevrede bulunan köylerde yaşayan vatandaşlar da durumdan şikayetçi olduklarını, konunun çözümü için yetkili birimlere başvuru yaptıklarını ancak soruna bir çözüm bulunamadığını dile getiriyor.

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"ARABA İÇİNDE BİLE GEÇEMİYORUZ"

Rize’den iş için Artvin’in Hopa ilçesine giden ve yol boyunca kokudan rahatsız olduğunu dile getiren Hüseyin Karadağ isimli vatandaş “Ben buralı değilim ama yoğun bir çöp kokusu geliyor. Çöp kokusundan rahatsız oluyoruz” derken, Sebahattin Gümüşkaya isimli bir başka vatandaş ise kokudan çok rahatsız olduklarını ve çöp dökülen bölgenin sağlık açısından da tehlike arz ettiğini dile getirdi. Gümüşkaya “Kokudan rahatsız oluyoruz.

Gidip gelemiyoruz. Geçerken rahatsız oluyoruz. Bir çöp arıtma tesisi kurulması lazım. Sağlık açısından çok kötü bir durumda orası. Arabanın içerisinde bile geçemiyoruz. Oradan yetkililerde geçiyor, devlet adamları da geçiyor. Bu kokuyu sadece biz almıyoruz, onlar da alıyor” dedi.

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FOTOĞRAF 8 Hopa ilçesinde yer alan Tarzioğlu mevkisindeki TIR parkına çekilen Gürcistan plakalı TIR'ın dorsesinde başıboş atları gören çevredekiler, durumu polis ve zabıta ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemelerde; bir nakliyat firması aracılığıyla Kars'tan yüklenen atların Kırgızıstan'a götürmek istendiği, ancak Sarp Sınır Kapısı'nda gümrükte yaşadığı sorun nedeniyle sürücü Ş.C.'nin geri döndüğü tespit edildi. İfadesi alınan sürücü ve firma hakkında soruşturma başlatılırken, dorsede yer alan 38 attan 5'inin öldüğü, bazılarının da sağlık sorunları yaşadığı anlaşıldı. İlçe sakinleri ve zabıta ekipleri ölüme terk edilen ve su verip beslemeye çalıştığı atlar, İlçe Tarım Müdürlüğü'nce bakım ve tedaviye alındı. Bakıma alınan atlarla ilgili bazı testler yapılıp, numuneler alındığı, çıkacak sonuçlara göre atların akıbetine karar verileceği belirtildi. ATLARIN ÇARESİZ ANLARI KAMERADA <br><br> Bu arada TIR dorsesinde kaderine terk edilen atların çaresiz anları, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, atlarının bazılarının öldüğü, bazılarının baygın şekilde yattığı, bazılarının ise kustukları görüldü. HALUK LEVENT, ATLARI SAHİPLENMEK İSTEDİ <br><br> Öte yandan sanatçı Haluk Levent de, ilçeye gelip, sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulunduğu atları sahiplenmek istediklerini söyledi. 'Hopa’dayız. Kırgızistan’a kesilmek üzere gönderilen atlara ulaştık. Maalesef 5 at feci bir şekilde ölmüş. Yaralı halde atlar da var' notlu paylaşım yapan Levent, Dünden beri tüm Türkiye'yi meşgul eden bir durum var. Hopa'da durdurulan ve yakalanan bir TIR'da yaklaşık 38 atımız vardı. 5 tanesi ölü bulundu içinde. Büyük bir ihtimalle Kırgızistan'a kesime gönderiliyordu. Ve bir yavrumuz oldu bu yavrumuz dün akşam doğdu. Biz hepsini bir şekilde toparlamaya çalışıyoruz. Tarım il Müdürlüğü'ne dilekçemizi vereceğiz ve almaya çalışacağız ifadelerinde bulundu. Kırgızistan'a götüreceği atları TIR parkında ölüme terk etti Kırgızistan'a götüreceği atları TIR parkında ölüme terk etti Kırgızistan'a götüreceği atları TIR parkında ölüme terk etti Kırgızistan'a götüreceği atları TIR parkında ölüme terk etti: Haluk Levent devreye girdi Kars'tan yüklediği atları Kırgızıstan'a götürmek üzere yola çıkan ancak gümrükte yaşadığı sorun nedeniyle geri dönen TIR'ın sürücüsü, dorsesindeki 38 at bulunan aracını, Artvin'in Hopa ilçesindeki TIR parkına çekti. Dorsede 2 gündür kaderine terk edilen atlardan 5'i ölürken, bazı atlar da hastalandı. İlçe sakinlerinin su verip beslemeye çalıştığı atlar, İlçe Tarım Müdürlüğü'nce bakım ve tedaviye alındı. Polis ekipleri, sürücü ve nakliyeci firma hakkında soruşturma başlatırken, bölgeye gelen sanatçı Haluk Levent de sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulunduğu atları sahiplenmek istediklerini söyledi.

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