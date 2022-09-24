Gündem Hoparlörlerden yapılan anons şehri karıştırdı
MERSİN

Hoparlörlerden yapılan anons şehri karıştırdı

Mersin'de, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) İkaz ve Alarm Sistemi (İKAS) Projesi kapsamında deneme amacıyla çalan yüksek sesli siren ve hava saldırısı ikazı, tedirginliğe neden oldu.

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Haber Merkezi DHA
Hoparlörlerden yapılan anons şehri karıştırdı
Hoparlörlerden yapılan anons şehri karıştırdı

Kent genelinde, saat 13.30 sıralarında aniden çalan siren sesleri ve hava saldırısı ihtimali anonsu halkı tedirgin etti.
Siren sesinin ardından yapılan "İlimiz ve ilçeleri için hava saldırısı ihtimalini bildiren sarı ikaz verilmiştir. Sığınak ya da sığınma yerine gitmek için hazırlanın" anonsunu duyanlar, paniğe kapıldı. Cep telefonlarıyla video çekenler, sosyal medyada paylaştı. Daha sonra hoparlörlerden halka sakin olmaları çağrısı yapılıp, sirenlerin çalma nedeni açıklandı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Mersin Valiliği’nden uygulamaya ilişkin yapılan açıklamada, "AFAD tarafından hayata geçirilen İKAS Projesi yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında, bugün saat 13.30'da ilimiz genelinde yapılacak olan ikaz ve yüksek sesli siren sesleri, test amaçlı yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın, bu testlerden dolayı endişeye kapılmaması önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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