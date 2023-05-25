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Horozları koruma derneğinde horoz dövüştürenler yakalandı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde Alman Hint Horozlarını Koruma ve Barındırma Derneği’ne yapılan baskın neticesinde horozları dövüştüren 29 kişiye toplam 117 bin 595 TL ceza kesildi.

15:59 . 25/05/2023 Perşembe
DHA
Horozlar, tedavi ettirilmek üzere Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Horozlar, tedavi ettirilmek üzere Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’ne teslim edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, horoz dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine Altıok Mahallesi’ndeki Alman Hint Horozlarını Koruma ve Barındırma Derneği’ne baskın düzenledi. Ekipler, girdikleri dernek binasında özel olarak tasarlanan ringde kanlar içinde dövüşen iki horozu muhafaza altına aldı. Dernekte bulunan 29 kişiye, Kabahatler Kanunu’na göre toplam 117 bin 595 TL para cezası kesildi. Polis, dernek yöneticisi olduğu öğrenilen M.S.K. (39) hakkında ise ‘Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama’ suçundan işlem başlattı. Horozlar, tedavi ettirilmek üzere Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’ne teslim edildi.



#horoz dövüşü
#Diyarbakır
#Bismil
39 dakika önce
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